Vanonder een fleece op de bank werk ik aan mijn to-don’t-lijstje en het ruimt heerlijk op

“Niet alleen maar een to-dolijst maken, maar ook een to-don’t-lijst,” adviseert neuropsycholoog Margriet Sitskoorn, na mij te gast bij Koffietijd. Ik nam haar advies mee naar huis en legde het op tafel. Dat ga ik snel doen, zei ik tegen mezelf, zodra ik mijn to-dolijst af heb. Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik ernaar uitkeek.

De to-dolijst raakte maar niet leeg, maar toch kwam er vanzelf een to-don’t-moment. Namelijk, nadat – met twee chique woorden – quarantaine en omikron hun intrede hadden gedaan. Ik zag mijn to-dolijst vanzelf veranderen in een to-don’t-lijst. Dinsdag: niet naar de opnamen van een tv-show. Woensdag: geen afspraak in de koffietent aan de Amstel. Vrijdag: niet op de universiteit met het carillon optreden. Voelde het eerst nog wat bitter, langzaam begon ik er wat beter in te worden en kreeg ik de smaak te pakken.

Ik verzamelde stapels boeken die ik nog niet had kunnen lezen en in plaats van te balen dat de tijd me ontbrak, voelde ik opluchting. Ook even niet zoveel praten, heel veel dingen even niet zeggen, viel wel goed. Gelijk ook maar eens de kledingstukken die ik nooit droeg aanvullen op de lijst. Ook alle liefdes die ik nooit tegenkwam, de avonturen die ik nooit aanging, de uitdagingen die ik voorbij liep de revue laten passeren. Dat scheelde ook heel wat tijd, geld en gebroken harten.

Ik trok nog wat omgekeerde bucketlijsten uit de kast. Wat heerlijk te weten dat we niet gaan bungeejumpen. Niet met een rugzak door Zuidoost-Azië, niet olifanten wassen en ook op de niet-lijst: alles uit de dag halen, de wereld redden en alles afkrijgen. Al dagen werk ik vanonder een fleece op de bank aan mijn lijst en het ruimt heerlijk op.

De Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, raadt ons aan om, zeker nu, te leren leven met onzekerheid. Daar lijkt me een een to-don’t-lijstje goed bij passen, vooral als je jezelf toestaat het ook achteraf te mogen maken. Dat voorkomt weer teleurstellingen.

Wat ook prettig is aan zo’n niet-lijstje, is dat je vlak voor het naar bed gaan nog even kan terugkijken op de dag en constateren dat je alles op je lijstje niet hebt gedaan. Hoe bevredigend is dat? En dan heerlijk in slaap vallen en in de ochtend weer een verse lijst maken met alles wat die dag niet op het menu staat.

De neuropsycholoog vertelde trouwens ook nog dat alles wat je veel doet, dat je daar vanzelf heel goed in wordt. We moeten er in deze tijd toch maar iets van maken, niet? Nou, zelfs dat hoeft dus niet.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

