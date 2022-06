Er bestaan verboden gevoelens.

Althans, je mag de gevoelens wel hebben, maar het is niet de bedoeling dat je ze toont of bevredigt.

‘Vandaag heb ik zin in een groepsverkrachting met moord!’

Die gevoelens zijn strijdig met ons sociale gedrag. We moeten elkaar tot op zekere hoogte kunnen vertrouwen.

Doodslust en wreedheid zijn daarom eveneens verboden gevoelens.

Wie de knop indrukt van een kruisraket, hoopt dat hij doel treft.

Goed mikken, is wat de jager vroeger deed.

Een raket noemen we dan ook Orion, naar een uitmuntende jager in de Griekse mythologie op wie Artemis, de godin van de jacht, verliefd raakte.

Maar weinig raketwapens heten Orion, omdat diezelfde Artemis door een misselijke streek van Apollo haar geliefde doodde, waarna zij hem eerde met een sterrenbeeld aan de hemel.

De man die mikt op een groot winkelcentrum in Oekraïne, waar op dat moment meer dan duizend mensen aanwezig waren, mag geen last hebben van het taboe op gevoelens van vernietiging. Hij moet het prettig vinden.

‘Bull’s eye! Die zijn dood!’ Is vreugde zijn deel? Natuurlijk, hij doet het voor een goede zaak: ‘Dat zijn weer een aantal nazi’s minder.’ Het blik zal schitteren op zijn revers als hij weer onderscheiden wordt.

Ik hoorde Beatrice de Graaf – terrorismedeskundige – in een podcast zeggen dat Poetin een religie aanhangt waarin occultisme een rol speelt. Woordenboek: ‘Occultisme is het bestuderen van en het geloven in mysterieuze en bovennatuurlijke krachten en verschijnselen.’ En laat dat nou precies datgene zijn waar het nazisme ook in was geïnteresseerd. Heinrich Himmler, de Reichsführer van de SS, was bezeten van het occultisme. Hij wilde de bezem door de traditionele wetenschap halen. Lees: hij wilde de relativiteitstheorie van de Jood Einstein ontkrachten.

Geheimzinnige krachten die buiten de mens om gaan om hem nederig te houden en hem tegelijkertijd zelfvertrouwen te geven; wie aan occultisme ‘doet’, krijgt immers een wapen in handen tegen de anderen die ‘de kennis’ niet hebben.

Dat rechtvaardigt dan dat je een kruisraket op een winkelcentrum laat vallen en tientallen doden veroorzaakt.

En daar blij mee bent.

De geheime krachten, opgeroepen door Poetin, hebben je een dienst bewezen.

Je geheime rituelen hebben God gunstig gestemd.

En nu naar de kerk waar kerkvorst Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk, en één van de rijkste mannen van Rusland, je vertelt dat men in de hemel erg tevreden met je is.

Wat wil een sterveling nog meer?

