Laurens van der Graaff en zijn vriendin Karlijn. Beeld Eigen foto

5 jaar geleden werd de MH17 zomaar uit de lucht geschoten en stond ons leven op zijn kop. Waar we 2 weken daarvoor onze diploma-uitreiking nog hadden en van jou een afscheidsknuffel en een zonnebloem kregen, lagen daar twee weken later in Oekraïne de wrakstukken van de vlucht waar jij in zat, de MH17, op de grond, daar, op een veld vol zonnebloemen lag jij samen met alle andere passagiers, zo, vanuit het niets uit het leven gegrepen terwijl we nog maar net hadden afgesproken om elkaar nog eens te zien en een biertje te drinken en bij te praten.

Het is nu alweer 5 jaar later en onze levens zien er totaal anders uit, we zijn volwassen geworden Laurens! Althans, dat vinden we zelf, jij zou hoogstwaarschijnlijk zeggen dat we geen broekies meer zijn. De meesten van ons zijn afgestudeerd, sommigen studeren nog, werken of reizen de wereld rond, dat waar jij ook aan wilde beginnen op die beruchte klotedag, 17 juli 2014.

We hebben het met elkaar nog heel veel over jou, over hoe je was als persoon en hoe jij was als leraar en de manier waarop je lesgaf. Je hebt ontzettend veel indruk op ons gemaakt en elke keer wanneer het woord MH17 valt zal het voor ons altijd beladen blijven. Je flitst gelijk door ons hoofd en dan missen we je weer en denken we aan je. Vandaag halen we een zonnebloem, speciaal voor jou lieve Laurens, dat we je nooit zullen vergeten.

Lotte van den Berg, Amsterdam