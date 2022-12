Van Rijxman tot Moorman: hoe staan de wethouders er voor aan het eind van het jaar?

Het kerstreces is begonnen, dus hoog tijd voor bezinning bij de coalitie van PvdA, GroenLinks en D66. Wat viel op bij de wethouders en waar moeten ze volgend jaar rekening mee houden?

Marjolein Moorman (PvdA, Onderwijs, Armoede) Kwam met maatregelen om de pijn van de energiecrisis voor arme Amsterdammers te dempen. Maar op onderwijs groeit het lerarentekort nog steeds. D66 begint steeds meer te prikken; doet Moorman echt genoeg?

Sofyan Mbarki (PvdA, Economische Zaken) Kwam langzaam op gang, maar presenteerde in december plannen om de drukte in de binnenstad aan te pakken. Zijn analyse werd omarmd, maar de plannen bevatten veel vervolgonderzoek. Wallenbewoners zijn sceptisch: eerst zien, dan geloven.

Hester van Buren (PvdA, Financiën) Degelijke bestuurder die een onderzoek is gestart naar de onoverzichtelijke gemeentelijke financiën. Volgend jaar moet gesneden in ambities. Hoe hard durft ze in te grijpen bij projecten van collega-wethouders die symbolisch leuk zijn, maar weinig opleveren?

Rutger Groot Wassink (GroenLinks, Sociale Zaken) Zat in crisismodus rond de opvang van Oekraïners en ving uiteindelijk 1000 vluchtelingen op op de MS Galaxy-boot. Wil na eerdere investeringen opnieuw stappen zetten om Amsterdammers uit de bijstand te halen. De vraag is wel of opnieuw 20 miljoen euro investeren nog écht substantieel resultaat oplevert.

Touria Meliani (GroenLinks, Cultuur en Antidiscriminatie) Als cultuurambassadeur zeer zichtbaar, maar bij gevoelige dossiers als anti-lhbti-geweld en de mislukte steunverklaring rond moskeeën niet. Rond Pride leverde ze een huzarenstukje door de twee strijdende partijen die Pride wilden organiseren in 2023 een eigen week te geven, al blijft onduidelijk wat daarna gebeurt.

Zita Pels (GroenLinks, Duurzaamheid, Volkshuisvesting) Kwam met een isolatieoffensief, dat nu nog vooral gaat over energiebesparing. Zal in 2023 vol in de wind staan, met definitieve keuzes over windmolens én de nieuwe prestatieafspraken met corporaties. Hoe hard kan ze bijten, bijvoorbeeld over de door haar gewraakte verkoop van sociale huurwoningen?

Reinier van Dantzig (D66, Woningbouw) Lijkt qua voortvarendheid een beetje op zijn CDA-evenknie Hugo de Jonge en doet er alles aan om bouwprojecten door te laten gaan. Roept daarmee ook weerstand op. PvdA en GroenLinks houden steeds scherper in de gaten of hij de coalitieafspraken niet vergeet.

Melanie van der Horst (D66, Verkeer & Vervoer) Bereikte een miljoenendeal die de ergste ov-verschraling voorkwam en een miljardendeal over het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Baalde zichtbaar dat het vervolgens vooral ging over de ontbrekende brug naar Noord. Aan haar om te laten zien dat ze haar wens voor die brug kan omzetten in daden.

Shula Rijxman (D66, Zorg, ICT) Op een meldpunt voor ethisch hacken na heeft Rijxman amper plannen gepresenteerd. Daarnaast lukte het haar niet de opdracht van de raad uit te voeren om Kwekerij Osdorp alsnog open te houden. Het ongemak over Rijxman is in de raad eerder gegroeid dan afgenomen.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? t.wagemakers@parool.nl

