Een familielid van mij heeft een dna-test laten doen. Hij meldde het mij terwijl we aan het facetimen waren en zei: “Ik ben maar voor 14 procent afkomstig uit Azië. En voor 70 procent uit Noord-Europa!”

“Dan heb je de verkeerde kleur,” zei ik.

“Hoe kan dat nou? Zou die test wel goed zijn?”

Ik vertelde hem dat we niks weten over onze voorouders en wie het precies met wie heeft gedaan. In elke familie komen zaken voor die je niet wilt weten: incest, verkrachtingen, moordenaars, et cetera.

“Je klinkt alsof je teleurgesteld bent,” zei ik.

“Ik dacht dat ik meer Indisch was. Ik voel me Indisch.”

“Indisch… Wat is dat?”

“Ik heb net zo’n kleur als jij. Voel jij je dan niet Indisch?”

“Nee,” zei ik, “ik weet niet wat ik dan moet voelen.”

“Nou… gewoon… Indisch…”

“Maar je bent dus Noord-Europees. Je bent een kaaskop. Kaaskop! Kaaskop! Kaaskop!”

Ik ging maar weer pesten en treiteren, want zo gaan we met elkaar om.

“Jij bent het dan ook!” zei mijn familielid.

“Dat weet je niet. Mijn dna kan weer heel anders zijn. Maar waarom vind je het zo belangrijk om Indisch te zijn?”

“Omdat ik… Ik heb Indische vrienden, ik voel mij verbonden met Indië, ik vind het mooie mensen. Ik ga tegen mijn vrienden echt niet zeggen dat ik voor 70 procent Noord-Europees ben. Dat vind ik helemaal niet leuk.”

Het gesprek begon mij te irriteren. Van je kleur houden, is zoiets als houden van je armen en benen.

“Wat kan ik eraan doen, Theodor?”

“Niks. Maar voel je je nu opeens anders?”

“Nee. Ik vind die paar procenten dat ik Aziatisch ben belangrijker dan die 70 procent Noord-Europees.”

“Nou, hartelijk gefeliciteerd.”

“Het kan toch… Dat je misschien 1 procent Indisch bent, en toch Indisch denkt, doet?”

“Dat weet ik niet,” antwoordde ik. “Maar als dat zo is, dan kan je je misschien ook Frans voelen, of Duits, of Belgisch, of Engels, of Noors, Zweeds of Deens. Wat valt er allemaal onder Noord-Europa?”

“Ik voel mij Indisch.”

“Ik Engels.”

“Dat ben jij niet, Theodor. Zo zie je er ook niet uit.”

“Ik ben in alles Engels, behalve in kleur. En Joods. Is dat ook goed?”

“Theodor, jij speelt gitaar, dat doen alle Indische jongens. Jij bent een echte Indo. En ik ook. Wat ze ook zeggen!”

