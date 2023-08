Van het Amerika van Danny Ghosen word je niet vrolijk maar wel wijzer

De ex-gangleden van Urban Saddles in Danny and the Americans. Beeld VPRO

Het toch al indrukwekkende oeuvre van documentairemaker Danny Ghosen dijt alsmaar uit en daarbinnen heeft hij een herkenbare en unieke eigen stijl ontwikkeld. Ghosen verstaat de kunst van het zo compact mogelijk vertellen van een verhaal. Vaak zijn afleveringen niet langer dan een kwartier, maar nooit voelen ze gehaast. Less is vaak more.

Zijn nieuwste serie heet Danny and the Americans. Hoewel het aanbod van bekende Nederlanders die met een cameraploeg in hun kielzog door de Verenigde Staten trekken gigantisch is, weet Ghosen zich opnieuw te onderscheiden.

De eerste aflevering ging over de ‘killerdrug’ fentanyl. In Amerikaanse steden behoren ze tot het vaste straatbeeld: verslaafden die als zombies voorovergebogen op de stoep staan. Soms slapen ze, soms zijn ze wakker, vaak verkeren ze in een staat ergens er tussenin. En veel te vaak gaan ze dood: in één maand stierven alleen al in San Francisco 66 mensen aan een overdosis. Ghosen spreekt de verslaafden en volgt een vrouw die tevergeefs op zoek is naar haar zoon, die op straat leeft.

In de tweede aflevering bezoekt Ghosen South Central, een wijk die veel mensen vooral kennen uit gangsterrapteksten. Juist die muziek zorgde ervoor dat het gangleven ‘sexy’ werd, krijgt Danny verteld. Terwijl in werkelijkheid het geweld in Los Angeles bittere ernst is.

‘Hier opgroeien is als Russische roulette,’ zegt een ex-ganglid. Hij is inmiddels lid van de Urban Saddles, een manege die niet alleen voor paarden zorgt, maar ook als doel heeft om jongeren uit de criminaliteit te houden. En dus rijden zwarte mannen met een cowboyhoed op hun paard door de hood, een scène die enigszins doet denken aan de videoclip van Old town road van Lil Nas X.

Ghosens interviewstijl is direct maar niet opdringerig en bovenal oprecht geïnteresseerd. Vrolijk word je zelden van zijn reportages, meer altijd geven ze een inkijkje in een deel van de wereld dat je nog niet kende.

Het cliché is dat alles wat in de Verenigde Staten gebeurt met een vertraging van vijf jaar naar Nederland overvliegt. In het geval van de opiatencrisis en de jeugdcriminaliteit in LA hoop je maar dat deze stelregel niet opgaat.

