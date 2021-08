Van Haga is ongeloofwaardig als leider van een ‘nette’ partij

Wybren van Haga is terug van nooit weggeweest. Vorige week lanceerde hij zijn eigen partij, BVNL, waarmee hij een alternatief op rechts wil bieden.

Eerder werd de politicus uit de VVD-fractie in de Tweede Kamer gezet vanwege belangenverstrengeling en huisjesmelkerij. Hij behield zijn zetel en ging verder als eenmansfractie, waardoor de regeringspartijen hun Kamermeerderheid verloren.

Na dit debacle kreeg Van Haga al snel interesse in Forum voor Democratie. Thierry Baudet wilde in eerste instantie niets van hem weten. De FvD-voorman verklaarde: “Wij moeten niets hebben van zetelrovers.” Toch toonde de voormalig VVD’er op 22 mei 2020 trots zijn Forumlidmaatschapskaart op Twitter, en in oktober werd Van Haga zelfs kandidaat-Kamerlid.

Nog geen jaar later brak hij ook met díe partij. Samen met fractiegenoten Hans Smolders en Olaf Ephraim splitste hij zich af na een incident met een poster, die niet alleen werd onder­tekend door FvD, maar ook door o.a. Viruswaarheid. ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid,’ viel daarop te lezen. Daarachter stonden de jaartallen 1945 en 2020 met een overlijdenskruisje voor 2020. Er werd een duidelijk verband gelegd tussen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. Dit ging de drie heren te ver.

Om de lancering van zijn nieuwe partij te vieren, gaf Van Haga een uitgebreid interview aan De Telegraaf. Daarin vertelde hij dat zijn associatie met Forum ‘de grootste fout uit zijn politieke leven’ is geweest. Datzelfde punt maakte hij tijdens een recent optreden bij Op1. Sommige dingen kun je beter laat dan nooit doorkrijgen. Aan de andere kant bestaat er ook zoiets als te laat.

Hoewel Van Haga zijn BVNL presenteert als fatsoenlijk rechts, valt er moeilijk aan voorbij te gaan wat hij allemaal heeft uitgespookt in zijn tijd bij Forum. Waarom is hij zo lang bij die club gebleven als het hem allemaal ‘te ver’ ging? Hij verdedigde de anticoronastandpunten met hand en tand en leek het niet zo’n probleem te vinden dat Baudet zei dat ‘het coronavirus door George Soros de wereld in is geholpen om onze vrijheid af te nemen’.

Ook de racistische, antisemitische en homofobe appjes van de JFvD waren kennelijk niet zo’n issue. Net zomin als de racistische appjes van Baudet zélf. Daarin beweerde de FvD-voorman dat ‘blanken’ een hoger IQ hebben dan ‘African Americans’ en ‘Hispanics’. Bovendien stelde hij de retorische vraag: “Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?”

Van Haga was niet betrokken bij deze app-conversatie, maar verdedigde zijn partijleider wél.

Hij noemde diens uitlatingen ‘in hoge mate filosofisch’.

Dus laten we wel wezen: hij kan nog zo zijn best doen, maar wie gelooft in hemelsnaam dat juist Wybren van Haga de aangewezen persoon is als leider van een nette, rechtse partij?

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.