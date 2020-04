Van ‘geen paniek’ zijn Russische media overgeschakeld op ‘kijk hoe erg het is’

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

De populairste krant hier, Komsomolskaja Pravda (of KP, zoals de Russen zeggen), had deze week een hartverscheurend portret van een verpleegster in een door coronapatiënten overlopen ziekenhuis even buiten Moskou. Ze was ten einde raad.

“Alle bedden zijn vol. Mensen liggen in de gangen. We hebben gebrek aan alles. Op mijn mobiel stond dat ik tijdens mijn shift 24 kilometer heb gelopen zonder een minuut rust.” En: “Corona is zo agressief. Vanochtend dronk ik nog thee met een dame. Tijdens de lunch waren haar longen weggevreten door het virus en ’s avonds was ze dood.”

Het zijn inmiddels vertrouwde verhalen: van overvolle ziekenhuizen, schrijnend gebrek aan personeel en studenten die de boel draaiende houden.

Opvallend is wel dat deze reportage in KP werd gepubliceerd, een fanatieke spreekbuis van het Kremlin. Normaal is daar geen kritisch woord te lezen, maar in coronatijden wordt alles vloeibaar.

De rijen bij de metro na het invoeren van een verplicht passensysteem haalden ook uitgebreid het journaal. De presentator sprak er schande van en echode die reactie op twitter: ‘Als ik nog niet ziek was, ben ik dat nu wel.’ Een andere reportage liet zien hoe door medische blunders een bejaardentehuis in Moermansk besmet raakte.

Elke dag krijgen we ineens stijgende statistieken in beeld, met daarbij de sombere voorspelling dat het allemaal nog veel erger wordt.

Wat een verschil met de berichtgeving een paar weken terug, toen ons beelden werd voorgeschoteld van prachtig geoutilleerde ziekenhuiskamers en deskundigen die meldden dat Rusland er helemaal klaar voor was. Blijkbaar hebben de autoriteiten besloten dat erg geen houden meer aan is – zeker nu op sociale media het ene dramatische filmpje na het andere opduikt.

Van ‘geen paniek’ zijn de Russische media nu overgeschakeld op het scenario ‘kijk eens hoe erg het is’. Ook al omdat het de enige manier is om de nog steeds sceptische Russen ertoe te bewegen binnen te blijven.

Maar een analyse hoe het zover kon komen, daar waagt niemand zich aan. De aanvankelijke nonchalance, de chaotische reactie, de medische blunders en al helemaal de rol van Poetin niet. Het blijven immers staatsmedia.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.