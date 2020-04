Van een pandemie liggen de Russen nauwelijks wakker

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou bij.

Met de traditionele meivakantie in aantocht, wanneer de Russen massaal naar hun datsja trekken, is het een goed moment om een tussentijdse balans op te maken.

Het gekke is dat in januari, toen het drama in Wuhan zichtbaar werd, de Russische autoriteiten juist zeer doortastend optraden. De beslissing om de 4200 kilometer lange grens met China, de belangrijkste partner van Rusland, meteen potdicht te gooien, getuigde van visie en politieke moed.

Maar daarna liep het toch snel van de rails. Rusland is wat betreft besmettingen China intussen ruim gepasseerd. Vandaag 100.000 officiële besmettingen.

Poetin wilde dit voorjaar de kroon op zijn presidentschap zetten met een grondwetswijziging en een referendum. Het zou hem op 22 april ‘President voor het leven’ hebben gemaakt. Daar lag zijn focus.

Uitgerekend een handvol welgestelde Russische wintersporters gooiden roet in het eten. Zij keerden terug uit Italië met ‘koffers vol virus’, aldus de Moskouse burgemeester Sobjanin.

Toch was de aanvankelijke boodschap: ‘alles onder controle’.

De rol van de Russisch-orthodoxe kerk hielp ook niet echt. Volgens patriarch Kirill, de geestelijk leider van de kerk, betrof het hier een ‘straf van God tegen het consumentisme van de Russen’.

Poetin probeert al jaren om Rusland zelfvoorzienend te maken. Ook in de zorgsector. De import van westerse medische apparatuur is flink aan banden gelegd. De Russische farmaceutische industrie heeft hierdoor een grote vlucht genomen.

Maar aan de kwaliteitscontrole schort het nogal. Dat werd pijnlijk duidelijk met de in Rusland geproduceerde coronatesten. Een miniem aantal testen viel positief uit. De gezondheidsbobo’s leidden hieruit af dat het met de infectiegraad reuze meeviel.

Maar onder andere The Moscow Times toonde aan dat de tests voor nog geen 70 procent betrouwbaar waren.

Half maart, toen het virus zich inmiddels diep had ingegraven, ging de knop ineens om. Moskou introduceerde een strenge lockdown en Poetin meldde dat het land ‘in oorlog’ was.

De autoriteiten schoten in actie. En je moet het de Russen nageven: het is indrukwekkend wat in die zes weken is bereikt. Honderdduizend nieuwe ziekenhuisbedden erbij en een productie van 8,5 miljoen mondkapjes per dag.

Aan spullen ontbreekt het niet zozeer. Aan handen des te meer.

Nu betaalt Rusland – zeker niet als enig land – de prijs voor jarenlange ‘optimalisering’ in de zorg. Tienduizenden artsen en verplegend personeel werden wegbezuinigd. Van de ooit trotse Russische zorg bleef weinig over.

De ziekenhuizen werden een dodelijk slagveld. Meer dan zeventig artsen en vele tientallen verpleegsters zijn inmiddels overleden. Medische studenten houden de boel draaiende.

En wat ook niet onderschat moet worden is dat Russen zelf zo nonchalant met hun leven omspringen. De mannen roken en drinken zichzelf vroeg dood. Van een pandemie liggen ze nauwelijks wakker.

Tijdens de komende meidagen zal er, wat de autoriteiten ook zeggen, dan ook volop gefeest en gebarbecued worden.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.