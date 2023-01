Van Daley Blind blijf je gewoon af

Ik sprak zojuist de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

“(…) Daley Blind is nu een mof, door Alfred Schreuder. Daar zijn we lekker mee. Ik weet dat je niemand op de vorm van zijn hoofd mag afrekenen, maar moet die Schreuder niet een half jaartje op een stoeltje bij de ingang van de Piet Heintunnel zitten om auto’s te gaan tellen in een schriftje? Van Daley blijf je gewoon af. Mijn vriend, Dikke Leo, had laatst ook iets aan zijn hart en dan laat je zo iemand niet vallen. Zes keer per week breng ik hem een broodje bal.”

“(…) Het zijn gewoon andere tijden. Wij hielpen Ajacieden. Ik kwam Ruud Krol ooit tegen naast een pisbak op de Prinsengracht. Helemaal de weg kwijt. Hij had twee Italiaanse schoenen onder zijn armen en hij sprak hele zinnen. Dan ben je er als Amsterdammer gewoon voor een Ajacied. Heb ik hem een paar tikken op zijn wang gegeven en geschreeuwd: wie ben jij? Antwoordde hij zes keer: een zeeleeuw, luisterend naar de naam Jeanine. Maar gewoon doorgaan, tot hij antwoordde: Kruud Vol. Dat heb ik toen maar goed gerekend, omdat je als Amsterdammer voor je club zorgt.”

“(…) Ja, ik las het in jullie krant. Daley Blind heeft tijdens de kerst meegetraind bij AFC. Vind ik een grensgevalletje. Bryan Roy was ook niet weg te slaan bij AFC en die gelooft dat we worden geregeerd door reptielen en dat Sigrid Kaag de eieren uitbroedt. Mijn zoon wilde ook bij AFC voetballen. Moesten we eerst in de kantine met iemand komen lullen. Wat ik zoal deed voor mijn werk. Heb ik gezegd dat ik glasblazer was. Dat ik een vaas met een heel nauwe opening had geblazen voor Gordon. Kon mijn zoon zo beginnen.”

“(…) Wat mij persoonlijk wel raakt is dat Daley Blind het in het interview heeft over de elektrische beha van ene Müller. Die staat zes uur ’s ochtends op, doet zijn beha aan en dan gaat hij om München heen hollen. Daar zou je uit kunnen afleiden dat Bayern München professioneler is, maar als ik ook iets mag zeggen: ik ga nog liever met twee gezonde benen rolstoeldansen dan dat ik een elektrische beha aandoe.”

“(…) Nee nooit. Ik ben nooit één Jordanese vrouw tegengekomen met een stekker aan haar beha. Ik ben juist heel erg van de ouderwetse beha die niks naar boven pusht. Toen ik een half jaar met Hete Sjaan was deed ik met haar beha boodschappen. Ging per cup vier kilo gehakt in. En dan thuis samen gezellig broodjes bal maken.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

