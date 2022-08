Van Cruijff weten we zo ongeveer alles wel, maar wie is of was N.T. Tjoe-Sjoe, die ook op Akkerstraat 32 woonde?

Toch op een ochtend langs het huis van Cruijff gefietst.

Het voelde wat vreemd. Alsof je langs een plek fietst waar iets ergs is gebeurd. Ramptoerisme.

Akkerstraat 32 in Betondorp, op de hoek met de Tuinbouwstraat.

Cruijff groeide er op en heeft er gewoond tot de dood van zijn vader in 1959.

Een jaar of tien geleden zou het huis te koop komen te staan. Er gingen stemmen op om er een museum van te maken. Over de geschiedenis van Betondorp, Ajax en Johan Cruijff.

Is niet gebeurd. Nu staat het huis weer te huur.

Het ging niet onopgemerkt voorbij.

Er hadden heel veel mensen gereageerd.

Wat had ik verwacht?

Drommen mensen op de stoep die heel graag in dat huis wilden wonen?

Goed. Je woont in het huis waar Johan Cruijff heeft gewoond. En dan?

Dan kun je “Ik woon in het huis waar Cruijff heeft gewoond” zeggen op een verjaardag. Waarna je tevreden een plak leverworst in je mond stopt.

Een legendarischer bewoner zul je nooit worden.

En dan zit je in de kamer waar Johan Cruijff ook heeft gegeten, of je slaapt in de kamer waar Johan Cruijff heeft geslapen. Je schudt het tafelkleed uit op het plaatsje achter het huis waar Johan met de bal heeft gestuiterd.

Wat is daar de lol van? (Nee, ik snap niets van het bieden op een hemd dat een filmster heeft gedragen. Of dat je de haarlok van een beroemd staatsman onder een stolp op de buffetkast tentoonstelt.)

En dan moet je ook de teksten op de ramen laten staan. Een overigens niets op aan te merken tekst van Cruijff uit naam van de Johan Cruijff Foundation waarin hij oproept tot buiten spelen.

(Ik zal nooit bieden op een hoed die Bob Dylan heeft gedragen. Die hoed zou zich doodschamen. Die wil alleen op het haar van Bob.)

Eerlijk gezegd denk ik dat zoveel mensen hebben gereageerd omdat er op de oververhitte huizenmarkt een huurhuis beschikbaar is en ze graag in een betaalbaar huis in Amsterdam willen wonen. Egaal of er een bekende Amsterdammer heeft gewoond.

(Alsof er in het huis nog ergens op geheime plekken van die ouderwetse, leren voetballen zijn verborgen.)

De Akkerstraat was uitgestorven.

Keurige straat. Schoon. Er was net een borstelwagen doorheen gegaan.

Op de deur van nummer 32 hing nog het naamplaatje, ik denk van de vorige bewoner.

Zo’n eenvoudig plaatje van een paar euro met dunne, schreefloze letters.

N.T. Tjoe-Sjoe.

Intrigerende naam.

Waarom is dat naamplaatje niet van de voordeur geschroefd?

Van Cruijff weten we zo ongeveer alles wel.

Maar wie is of was N.T. Tjoe-Sjoe? Wat voor een leven heeft die persoon geleefd die in het huis Akkerstraat 32 woonde?

Daar ben ik dan benieuwd naar.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

