Van aal tot witte sok: al deze 72 Rutte-vergelijkingen zijn waar

Rutte wordt altijd vergeleken met een aal, een glijmiddel, teflon, een pot snot, een babyzalf voor de schrale billetjes, een plastic apenlul, slijm, een pratende hark met een bril, een brillende tuinslang, een meelworm, een pratend kotsje, een beetje diarree op een linoleumvloer, een gebruikt theezakje in een potje met rioolwater, een ongebruikt condoom op een poppenkop, een buikspreekpop met stembanden van slijmdraad, een klodder spuug met vliegenpoep, Komrijs patentwekker, een stukgekookt spruitje in modderwater, een kleeftoffee van tandpasta, een dildo van Silly Putty, een potje met vet in een net pak, een paap van pap, een poepje in een potje, de poep van een paap en een pak in een poep.

Maar ook met een koek van waterdeeg, een doorgebakken deegsliert, een natte broek op een natte stoel, een natte broek van een snotterige kleuter, een natte broek van een angsthaas, een pielemuis in een damesslipje, een kontje in de vorm van een mondje, een glas lauwe limonade, een glijbaan van mond tot kont, een zak stront maar wel gehaaide stront, een slappe hap na een slappe hap, een doorgebrande leugenmeter, een Els Elastiek (‘Deed je het met haar dan werd je in je midden ziek’ – volkszanger Johan Krijns), een krap tennisbroekje met melkbenen, een witte sok, een wollen onderbroek met knoopjes, een windkussen met lachgas, een toverbal (‘Als je zuigt op deze pil/ Krijg je de kleuren die je wil’) en een lachebekje die jou naar de sodemieter kan lachen.

Of met een stuk zeep met de geur van hel en verdoemenis, een vis die nog niemand heeft kunnen vangen, een angstlacher, een minachtende stropdas, een minachtend overhemd, een minachtende bril, een minachtende oogopslag, een minachtende droplul, een keiharde slachter, een wrede slager, een zakkenroller van arme mensen, een oplichter met woorden van de meest cynische soort, een grafdelver voor collega’s, een beroepsdraaikont met pauwenveren in z’n achterste, een haatzaaier door afschuifpolitiek, een ongelukkenmaker in menselijke relaties, een brokkenpiloot zonder enig gevoel, een schaamteloze alles weglachende schurk met schrale oplossingen voor schandelijke praktijken, een schizofreen die als hij spreekt niet weet dat hij zichzelf tegelijkertijd tegenspreekt, een dubbele tong waar menig gifslang jaloers op is, een gevaarlijke woordenkleier, woordenmetselaar, woordenprakker, woordenrommelaar, woordenblazer, woordenrukker, woordenkotser, het kind van de Fred Kaps en de Hans Klok van de debatteertrucs, de Houdini van het kabinet, een man die alleen zichzelf ontmoet om van te houden en verder niemand.

En al deze vergelijkingen zijn waar.

