Vaccinatieplicht? De overheid heeft niets te maken met wat wij doen met ons lichaam

Vorige week gingen 160.000 mensen in Frankrijk de straat op om te protesteren tegen de gezondheidspas en de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel daar. Niet-gevaccineerden wordt zonder die pas straks toegang tot de maatschappij ontzegd. Onder meer in Parijs botsten betogers met de politie. De Franse president Emmanuel Macron vond de betogers egoïstisch: “Vrijheid zonder verplichtingen jegens anderen bestaat niet. Vrijheid komt met wederzijdse plichten,” zei hij.

Ook in Australië, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland zijn grote protesten geweest tegen nieuwe coronamaatregelen. In Amsterdam liepen duizenden betogers een week geleden mee in een mars tegen de beperkende maatregelen en onder andere de roep om je te laten vaccineren.

Er is in Nederland ooit terecht afgesproken dat zelfbeschikking over het eigen lichaam een grondrecht is. Mensen die zichzelf aan obesitas helpen of zich ziek paffen, drinken of snuiven, mogen dat. Vrouwen mogen zo vaak abortus plegen als ze wensen. Iemand kan nog zo ziek en afhankelijk zijn van een orgaandonor, als niemand wil doneren, is dat zo. Dat is soms een bittere pil om te slikken, maar we hebben het met z’n allen te accepteren, want we leven in een vrij land en vrijheid is ons grootste goed. Het is wat ons onderscheidt van onvrije of minder vrije samenlevingen, waar leiders menen top-down te kunnen bepalen wat ‘beter’ is voor de maatschappij.

Wij doen het in Nederland anders: de overheid heeft niets te maken met wat wij doen met ons lichaam en mag daarom in geen enkel opzicht een oncoöperatieve burger bepaalde rechten ontnemen. Het is immers onzinnig om iets eerst tot grondrecht te benoemen, om het vervolgens te koppelen aan door de politiek afgedwongen consequenties: niet meer mee kunnen doen aan het bezoeken van horecagelegenheden, festivals, musea, bioscopen, vakanties en zelfs aan primaire zaken als het bezoeken van een winkelcentrum, waar boodschappen gedaan worden. In Engeland wordt zelfs gedacht aan het weigeren van ongevaccineerde studenten op de universiteiten.

Zelfbeschikking is een wezenlijke kwestie. Het is erg belangrijk dat de discussie om het principe gaat en niet om het verwijt dat sommigen het opnemen voor ‘oproerkraaiers’ die zich niet willen laten inenten wegens ‘egoïsme’ of ‘wappie­gedrag’. Bovendien: de vaccinatiebereidheid in Nederland ligt volgens het RIVM bij alle leeftijdsgroepen vanaf 16 jaar tussen de 89,9 en 98,4 procent. Er zijn dus geen grote groepen vaccinweigeraars: een enorme meevaller.

