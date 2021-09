Vaccinatie traint je afweer, dus is gewoon een vorm van fitness

Nog voordat het parlement erover heeft besloten, snijdt het mogelijke vaccinatiepaspoort als een scherp mes door de maatschappij, met felle tegenstanders en fanatieke supporters aan beide kanten van een steeds breder wordende kloof.

Vooropgesteld, ik ben zelf voorstander van vaccinatie omdat het beschermt tegen ernstige ziekte en de kans verlaagt dat je een ander ziek maakt. En vanwege zich opstapelend bewijs dat het veilig is. Maar dat neemt niet weg dat iedereen het recht heeft om zelf dit soort afwegingen te maken. Dat is een principieel grondrecht waar niet aan te tornen valt en verplichte vaccinatie past daar dus niet bij.

De hoogoplopende maatschappelijke discussie is niet altijd goed te volgen. Voorstanders van verplichte vaccinatie in ziekenhuizen, die schermen met de dure plicht van zorg­medewerkers om kwetsbare patiënten te beschermen, vergeten dat zelfs gevaccineerde medewerkers nog steeds geïnfecteerd kunnen raken met corona en dus patiënten kunnen besmetten. Oftewel, iedereen die met kwetsbare patiënten werkt moet adequaat maatregelen nemen om hen geen risico te laten lopen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. En omdat dit dus weinig uitmaakt, is het ook geen argument voor verplichte vaccinatie.

Tegenstanders beroepen zich opvallend vaak op gezonde leefstijl en voeding. Nou is dat zeker enorm belangrijk om fit te blijven en de kans op welvaartsziektes aanzienlijk te laten afnemen, maar het heeft nauwelijks iets met coronavaccinatie te maken.

In de eerste plaats heb ik net iets te veel hypergezonde fitnessfanaten doodziek op de intensive care gezien. Dat was uiteraard een kleine groep, maar het komt wel degelijk voor. En als je er graag alles aan wil doen om zuinig en precies op je lichaam te zijn, dan is juist vaccinatie essentieel want daarmee train je het natuurlijke afweersysteem om optimaal voorbereid te zijn op elke eventuele coronaconfrontatie. Vaccinatie is dus gewoon een vorm van fitness.

Op zich is een fel maatschappelijk debat niet verkeerd en gelukkig leven we in een land waarin we allemaal luid en duidelijk voor onze mening uit kunnen komen. Dat maakt het trouwens des te potsierlijker als demonstranten door de straten lopen te scanderen dat alle vrijheid ze ontnomen is. Is een publieke demonstratie immers niet een prachtig voorbeeld van vrijheid?

Wat ik pijnlijker vind, is dat het vaccinatiedebat tot schrijnende tegenstellingen binnen families leidt, waarbij grootouders tegenover hun kinderen staan omdat die de kleinkinderen niet willen laten vaccineren, of broers en zussen heftig ruziemaken of een vaccinatie nodig is om moeder in het verpleegtehuis te mogen bezoeken.

Dat naaldje van een halve millimeter zorgt dus voor metersbrede scheuren, dwars door gezinnen, vriendschappen en vrijwel de gehele maatschappij. Hoe prima de discussie ook, er is veel aan gelegen dat de uitkomst de kloof vooral zal doen versmallen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.