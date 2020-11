Vacatures in Team Halsema

Met het vertrek van de politieke sterspelers Sylvana Simons en Sharon Dijksma is het transferseizoen in het stadhuis geopend. Het gonst van de geruchten over wie wethouder Dijksma gaat opvolgen. De opwinding werd in de landelijke pers deze week zelfs overstemd door de hoge positie (9) van de jonge Amsterdamse klimaat­activist Kauthar Bouchallikht op de kieslijst van GroenLinks, voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Maar hierdoor dreigen twee minstens zo belangrijke transfers onder te sneeuwen. Allereerst die van Laura Vissenberg, politiek assistent en daarmee de rechterhand van burgemeester Halsema. Vissenberg is tot ieders verrassing ook op een ­verkiesbare plek (14) van de GroenLinkskieslijst gezet. Ze is daarom direct gestopt met haar werk voor de burgemeester.

Op de website van GroenLinks wordt ze een ‘sprankelende, intelligente en overtuigende politieke duizendpoot’ genoemd. Opvallend, want in het stadhuis stond ze juist bekend als een teruggetrokken en afwachtende assistent, véél minder dominant dan haar illustere PvdA-voorgangers ­Dagmar Letanche en Adnan Tekin. Zij fungeerden soms als een soort schaduwburgemeesters, die in de informele hiërarchie van de Stopera zelfs boven sommige wethouders stonden. Vissenberg was minder sturend, maar haar vertrek veroorzaakt een gat op een cruciale positie in de nabijheid van Halsema.

‘Team Halsema’, zoals de medewerkers rondom de burgemeester bekendstaan, raakt ­volgend jaar overigens nog iemand kwijt. De aanvoerder nog wel, chef kabinet Karin van der ­Wansem, die leiding geeft aan de staf van de burgemeester. Een cruciale functie die toe is aan een fris gezicht.

Vroeger zorgde het kabinet van de burgemeester er vooral voor dat de toespraken klaar lagen en dat de burgemeester wist welk lint zij moest doorknippen. Ook hielden adviseurs van het kabinet zich bezig met de projecten waar de burgemeester zich persoonlijk druk om maakt, zoals de ‘Verantwoordelijke Hoofdstad’, de stedenband met krimpgemeenten Delfzijl, Heerlen en Sluis. Het kabinet stelt de burgemeester in staat om, naast de wettelijke zorg voor de openbare orde en veiligheid, een persoonlijke invulling te geven aan het ambt.

Maar de rol van het kabinet van de burgemeester is aan het veranderen, net als de rol van burgemeester zelf. Burgemeesters zijn tegenwoordig het enige zichtbare symbool van de lokale overheid. Er zijn geen weken meer dat Halsema niet in het nieuws komt, iets wat voor alle burgemeesters in de grote steden geldt. Van een moderne burgemeestersstaf mag worden verwacht dat die een soort verbindingscentrum vormt tussen de stad en de ambtswoning, zodat de burgemeester weet wat er speelt en adequaat kan reageren. Een kabinet peilt de temperatuur van het water, voordat de burgemeester erin duikt.

Een moderne burgemeestersstaf zorgt er bijvoorbeeld voor dat het niet per ongeluk kan gebeuren dat de opname van een videoboodschap voor Het Sinterklaasjournaal te lang wordt uitgesteld. Of dat de burgemeester op een volle Dam met een button rondloopt, zonder ambtsketen. Slordigheden die geen enkele burgemeester zich kan veroorloven, laat staan een die sowieso al onder een vergrootglas ligt.

Het zijn mensen die de burgemeester dienen, het cliché van de tassendragers is soms waar, maar die ook de omstandig­heden creëren waardoor een burgemeester succesvol kan zijn. Mensen die hier talent voor hebben, zijn vele male schaarser dan wethouders of Kamerleden.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

