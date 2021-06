‘Mist urgentie.” Dat zeiden ze gisteren bij de versleten omroep BNNVara toen ze Fidan Ekiz ontsloegen die bij De Vooravond werkte.

Urgentie is zo’n ernstig klinkend modewoord waarmee je iedereen kunt aannemen en ontslaan. Urgentie betekent ‘dringende noodzaak’ maar dat zegt ook niets. Wanneer is noodzaak dringend? Ja, als je opeens moet toiletteren om te kotsen van idiote onbegrijpelijke besluiten zoals het ontslaan van Fidan. Dan is er urgentie. Urgentie is het incestueus gedrocht van Verschillig en Sociaal. Een laffe vluchtroute van een omroep die zelf totaal geen urgentie meer heeft en zich op krukken moet voortbewegen omdat ze van binnen is weggevreten door een achterhaalde ideologie.

Fidan zal worden vervangen door een advocaat. U weet wel, zo iemand die al in alle talkshows is te zien om altijd en eeuwig te vertellen dat zijn cliënt, meestal een moordenaar of een kinderverkrachter, of beide, in feite een onschuldige heilsoldaat is. Die advocaat werkt, hoe kan het anders, op het bureau waar ook Peter R. de Vries werkt.

Nogmaals: Hilversum is een bordeel waar je vader het met je zuster doet en je oom met je broer.

Echte urgentie had destijds Pieter Omtzigt met zijn vragen aan de ministers over de kindertoeslagenaffaire.

Volgens sommige CDA’ers had Omtzigt zelfs te veel urgentie.

De overeenkomst tussen BNNVara en het CDA is dat beide een oorspronkelijke mening, uitzonderlijkheid en persoonlijkheid minder waarderen dan het vendelzwaaien voor de eigen partijlijn.

Omtzigt voelde zich ‘onveilig’ nadat CDA’ers Hitlersnorretjes op zijn posters hadden getekend, hem hadden uitgemaakt voor nazi, eikel, psychopaat, labiel, etc.etc. Het staat in een ‘memo’ dat Omtzigt schreef van 76 pagina’s waarin je nauwgezet, op z’n Omtzigts, kunt lezen wat hem is overkomen. Hij heeft meer messen in z’n rug gestoken gekregen van zijn partijleden dan iemand zich ook maar kon voorstellen!

Omtzigts memo zet het CDA in de fik. Kan het nog geblust? Hij onthult illegale campagnefinanciering. (Tja, CDA.)

Dat is een ferme steek terug.

Wat moet Omtzigt doen?

Hij staat alleen. Ze willen hem naar de uitgang slaan met een hoefijzer in een bokshandschoen, maar hij wil niet opgeven. Duidelijk is dat Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt tegenover elkaar staan, ook vanwege de toeslagenaffaire.

De stare down bij het CDA is begonnen.

Breekt Pieter definitief of is hij al gebroken?

Hadden we Fidan maar om te interviewen.

Maar BNNVara mist urgentie.

