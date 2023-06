In haar jaarlijks rapport waarschuwt de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) voor anti-institutioneel extremisme. Ongeveer honderdduizend Nederlanders zouden geloven dat een ‘kwaadaardige elite’ mensen wil onderdrukken, tot slaaf wil maken of vermoorden om zo hun eigen ‘geheime’ agenda uit te kunnen rollen.

Je zou kunnen denken: ach wat een gekkies. Toch trekt de AIVD aan de bel. Ze achten het waarschijnlijk dat een dergelijke theorie op langere termijn een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde.

Sinds 2020 zijn complottheorieën populair. Corona was een katalysator, net als een opeenstapeling van affaires binnen de overheid. Ik zal de laatste zijn die beweert dat de overheid alles pico bello op orde heeft. Alleen verbind ik aan die opeenstapeling van – kwalijke – affaires zelf níet de conclusie dat het een vooropgezet plan is van een kwaadaardige elite.

Iedereen mag uiteraard denken wat hij of zij wil, maar wat mij beangstigt is dat veel van zulke theorieën antisemitisch zijn. Met vermoeiende regelmaat krijg ik een ‘verwijt’ naar mijn hoofd geslingerd. Zo zouden ‘ik en mijn mensen’ achter de aanslag op de Twin Towers zitten. ‘We’ overdrijven de Holocaust, zodat ‘we’ een vrijbrief hebben om Palestijnen te vermoorden. En uiteraard hebben ‘we’ de media en het totale bankwezen in handen. Daardoor zijn ‘we’ allemaal steenrijk.

Vaker zijn samenzweringstheorieën overigens niet direct gericht tegen Joden, maar hebben ze wel een duidelijke (al dan niet bewuste) antisemitische component. Het uit de VS overgewaaide QAnon stelt dat een pedofiele elite satanistische rituelen uitvoert waarbij zij het bloed van baby’s drinken. Dit lijkt als twee druppels water op het vroegere bloedsprookje: ­Joden zouden christenkindjes ontvoeren en vermoorden om met hun bloed matzes te bakken.

En als het gaat om een wereldwijd complot van ‘globalisten’ staan de Protocollen van de wijzen van Sion model. Die protocollen zijn een door de Russische tsaristische geheime dienst vervalst document waarin Joodse notabelen zinnen op de wereldheerschappij. Nog altijd wordt over de Joodse bankiersfamilie Rothschild gezegd dat zij de financiële wereld beheersen. Al krijgen ze tegenwoordig ‘concurrentie’ van de Joods-Hongaarse filantroop George Soros.

Antisemitische complottheorieën zijn zo oud als de wereld. Ze stammen uit de tijd van de farao’s en werden gebruikt tijdens de middeleeuwen om Joden in getto’s op te sluiten. Over Hitler hoeven we het niet eens te hebben. Recenter wisten ook de Moslimbroeders er raad mee. En nu dus weer de anti-institutionele extremisten. Kennelijk houdt het nooit op.

Wanneer iemand een dergelijke theorie te berde brengt, maak ik er vaak een grapje van. Dan zeg ik bijvoorbeeld dat het niet klopt dat alle Joden rijk zijn. Anders zou ik toch zeker het hele jaar op een tropisch eiland vertoeven? En als ‘we’ werkelijk de media in handen hadden, was ik natuurlijk al lang hoofdredacteur. Humor werkt soms als een schild. Maar als ik eerlijk ben, vind ik het helemaal niet grappig.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

