Uiteindelijk zal racisme leiden tot een holocaust

“Jij bent toch, hoop ik, ook tegen racisme, Theodor?”



“Nee, ik ben voor racisme!”



“Wat? Je zegt: ik ben vóór racisme!”



“Ja, heel erg vóór. Racisme is geweldig!”

“Eh… je maakt een grapje… of niet? Ik weet het bij jou nooit.”

“JA NATUURLIJK BEN IK TEGEN RACISME, IDIOOT!”

“O... Maar… Maar de islam en zo…”

“Tegen de islam zijn heeft niets met racisme te maken. Hoe vaak moet ik dat nou uitleggen? Ik denk dat een wereld zonder godsdienst beter af zou zijn dan een wereld met. Dus uit ik godsdienstkritiek.”

“Maar je agressie… Ook nu weer… Denk je dat de wereld daar beter van wordt?”

“IK BEN NIET AGRESSIEF! En ik ben ook geen racist. Al zo’n zestig jaar godverdomme hoor ik dat racisme niet mag, en niet moet. Ik hoorde het van mijn ouders, van mijn onderwijzers, van mijn leraren, van mijn hoogleraren. Ik heb het zelf onderwezen. Ik heb met een gitaar voor een klas ‘we walk hand in hand’ gezongen. En dan komt er een beroepseikel, jij dus, aan wie ik dan verantwoording moet afleggen, of ik wel een goede antiracist ben.”

“Ja maar… ja maar… Met de Zwarte Pietdiscussie….”

“Luister eikel, ik heb in het openbaar, in de krant nota bene, geschreven dat ik geen neger meer zou zeggen, maar zwarte, dat het me niets meer kan schelen dat Zwarte Piet niet zwart meer wordt geschilderd, maar elke andere kleur van de regenboog. Wat denk je nou? Dat ik racisme ter discussie ga stellen? Dat ik ga schrijven: nou, er zitten heus wel goede punten in het racisme. Ik heb al jaren het gevoel dat heel Nederland heus wel weet dat je niet moet discrimineren, en ik weet ook dat het wel gebeurt. Joden, zwarten, homo’s, op ras wordt altijd gediscrimineerd en zal altijd gediscrimineerd worden. De mens zal steeds weer worden gepakt op een zogenaamde zwakheid waaraan hij niets kan doen. Racisten zijn verliezers, kunnen niet denken. Ze zijn te vergelijken met dieven die stelen van hun moeder. Kunnen ze niet denken omdat ze racist zijn, of zijn ze racist omdat ze niet kunnen denken? Uiteindelijk zal racisme leiden tot een holocaust. Racisme zal nooit overgaan. Zelfs niet in Nederland, waar minder wordt gediscrimineerd dan in de rest van Europa. Sta ik nu aan de goede kant? Of toch nog niet helemaal?”

