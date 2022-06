“Jacob heeft iets verkeerds gegeten.”

“Oh.”

“De hele nacht kotsen, erg hè.”

“Mmmm.”

“En nog raakte hij niet alles kwijt.”

“Ach.”

“Uiteindelijk moest ie poepen. Er verscheen een draad uit zijn kont. Wel twee meter lang. Er kwam geen einde aan. En maar trekken. Maar ja, zo’n bol wol is veel, hoor. Helemaal als ie verstrikt raakt in je darmstelsel, daar krijg je last van, denk je ook niet?”

“Eeeeh, schat?”

“Ja?”

“Wie is in godsnaam Jacob?”

Mijn echtgenoot heeft een hoop kwaliteiten, maar ik vermoed dat hij het allerbeste fungeert als hondendorpspomp van de buurt. Iedere blafferd op het uitlaatveldje kent hij bij naam, hij is op de hoogte van alle liefdes, scheidingen, medische gegevens en persoonlijke voor- en afkeuren van zowel de honden als baasjes. Mijn man lult met alles wat beweegt. En piest. En aan testikels krabt (ook zowel de honden als de baasjes).

Zelf maakte ik me er lange tijd makkelijker van af. Gebabbel over niks, ik bracht het niet op. Ik hield het bij beleefdheidsknikjes.

Dat is echter niet vol te houden. Zo was er de gozer in trainingspak die van veraf naar me bulderde: “Mooie hond heb ik, hè!” Ik knikte richting mopshond die net in opperste concentratie zijn tong in de anus van mijn Frenkie poogde te poeren. “Heel aanhankelijk,” snoefde de vent. Ik kon het niet ontkennen. “Luistert ook. Eigenlijk iets te goed. Me vorige hond was pas echt een karakter. Roxy. Niet te houwen. Ging haar eigen gang. Haha, prachtwijf. Net me ex. Maar ja, die heb zij meegenomen. Wat ik zeg: zij ging ook volledig haar gang.”

Ja, nu zit ik ermee. Want ik kan wel halsstarrig podcasts blijven luisteren, als ik trainingspakkenboy tegenkom haalt ie herinneringen op aan Rox. Net als de regenhoedjesvrouw vaak murmelt dat ze haar man zo mist. En de lerares met burn-out trots vertelt dat ze vandaag tienduizend stappen heeft gezet,

Het is de dagelijkse gang onder dezelfde omstandigheden die ons allen bindt. En ondanks mezelf begin ik de canis populi in mijn hart te sluiten. Zelfs degenen die ik eerst doodeng vond. Zoals vogelman: kale kop, knotsen van knuisten, legerkistjes, zijn bewoordingen even rauw als zijn uiterlijk. Mopperend op ‘joggingtrutjes’, hipsterkoffiefiguren of de parkfestivalisering baande hij zich een weg door het loof. Opvallend genoeg zag ik hem altijd al van ver aankomen omdat er een kraaienzwerm rond hem cirkelde. Je zou haast denken dat het een duivelse mysticus was, gevolgd door duistere dieren. Tot ik ontdekte waarom het gevogelte hem volgde. Teder aaide hij Frenkie door zijn vacht. “Mag ie een Frolicje?” Toen wees ie naar boven. “Zij krijgen er ook altijd een. Is toch gezellig, dat ze een beetje bij je blijven?”

En dat is het. Als ballonnen zweven de kraaien boven zijn hoofd. Want soms leggen mensen lijntjes. Tussen dieren en henzelf. Tussen mensen en henzelf. Lijntjes met lieve praatjes over niets. Of alles. De Frolicman doet het. Joggingbroekenboy. Weduwe. Burn-outer. Mijn man. Zij kunnen dat. En ik begin het langzaam te leren.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

