Uiteindelijk is niemand een held en toch kunnen we niet zonder ze

In de Tweede Wereldoorlog vonden 51 miljoen mensen de dood. Rusland (inclusief Oekraïne) verloor er 20 miljoen. Daar moet je eigenlijk nog 12 miljoen inwoners van de Sovjet-Unie bij optellen die Stalin liet liquideren omdat ze die onderlinge verhoudingen in het Sovjetrijk niet adequaat controleerden. Stalin keek niet op een dode meer of minder.

De vraag is: waarom eren wij Stalin niet als een oorlogsheld, terwijl hij met zijn leger toch voor een groot deel Hitler heeft verslagen?

Nou deden we dat feitelijk wel. We noemden in Amsterdam bijvoorbeeld een chique laan naar hem. Ik heb nog mensen gekend die het hadden over de Stalinlaan.

In 1956, na de Russische inval in Hongarije, werd die naam, veranderd in Vrijheidslaan. Alle openbare associaties van Stalin met de oorlog waren daarmee verdwenen.

Terecht?

Hij redde ons mede van de Duitsers ten koste van 20 miljoen levens in eigen land. Het behoeft geen betoog dat hij een schoft was, meedogenloos, sadistisch en misschien hadden de geallieerden zonder hem Hitler ook wel verslagen, maar toch… Hij hielp ‘ons’.

Wie zijn we dankbaar en waarom en wie herdenken we? Naar wie wordt straks een straat of laan vernoemd? Van wie komt er een beeld in de stad? Poetin? Zelensky? Rutte?

In Amsterdam worden tegenwoordig weer straatnaambordjes van de muur gehaald; helden van weleer blijken geen helden meer te zijn. Hoewel mijn stelling is dat uiteindelijk niemand een held is, heb je wel helden nodig. Als voorbeeld. De één neemt Jezus als voorbeeld, de ander Messi, de één Mohammed, de ander identificeert zich met Andrew Tate. Geen van hen deugt. De één werd gearresteerd en aan het kruis gehangen, de ander had belastingschuld, weer een ander is ‘uithaler’ in de haven en de grootste mond zit vast wegens verkrachting.

Historici herzien de helden elk decennium en aan de andere kant van de aardbol bewondert men onze schoften.

Ik hoop dat mijn moraal zich heeft geslepen aan de Tweede Wereldoorlog.

Mijn moraal… U wilt niet weten hoeveel mailtjes ik heb gehad waarin staat dat ik niet deug. De één noemt mij fascist, de ander racist, de derde een conservatieve koloniaal. Ik weet niet wie het verkeerde woordenboek bezit: ik of zij. In elk geval wil ik als moraal precies het omgekeerde van wat mij wordt toegedicht.

Stalin en Poetin vind ik in- en inslechte mensen, maar ik sluit niet uit dat elke onmenselijke schoft diep van binnen meende een heilige te zijn.

