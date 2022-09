Uit de mond van W.F. Hermans kwam een klein object gevlogen

Beeld Sjoukje Bierma

Gisteren werd het laatste deel van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans gepresenteerd in de Nieuwe Kerk. Mooi eerbetoon.

Ikzelf heb niet zoveel met Hermans (liever Mulisch). De donkere kamer vond ik spannend, maar Nooit meer slapen oersaai. Beetje harkerige stijl ook. De elektriseermachine van Wimshurst is zijn beste verhaal.

In 1993 gaf W.F. Hermans een lezing in De Balie.

Ik weet niet meer waar die lezing over ging, misschien was het ook wel een openbaar interview. Nou ja, ik geloof dat ik de man gewoon een keer wilde zien. Ik vond zijn gekanker op alles en iedereen wel amusant. En zijn optreden bij Adriaan van Dis was dat ook. Geinige vent.

Ik was met T., een groot bewonderaar van Hermans.

De herinneringen aan die avond zijn zoekgeraakt in de zwarte drab van het geheugen.

Behalve één voorval.

Hermans, zo zag ik, praatte met consumptie.

(D.J. Scheffer nam in mijn klas ooit een paraplu mee in de les wiskunde. Toen Boeijink, die ook zo verschrikkelijk nat praatte, de les begon, klapte D.J. Scheffer zijn paraplu uit. Hij werd eruit gestuurd, maar was voor een tijd wel het mannetje op school.)

Af en toe zag ik een spuugje van Hermans door de lucht vliegen.

T. keek er verlekkerd naar.

En toen gebeurde het.

Hermans moest hoesten. Of niesen. Ik weet het niet meer precies. Er was in ieder geval een uitbarsting.

En er ontsnapte hem iets.

Uit zijn mond kwam een klein object gevlogen. Met nogal wat vaart, want het schoot hoog door de ruimte. Ik keek gebiologeerd hoe het stukje, geen idee wat het was maar het had een bruine kleur, daar vloog.

De mond van T. was opengevallen.

Het stukje zette eindelijk de landing in, en kwam op de trap terecht, twee of drie rijen voor ons.

Ik zie het nog liggen, een klein bruin dingetje.

Een stukje van een noot, dacht ik.

Een stukje van zijn kies, hoopte T.

“Ik wil dat hebben,” fluisterde T.

“Wat?” fluisterde ik terug.

“Ja, voor mijn verzameling. Ik heb al een paraplu van Joost Zwagerman, en een leeg frietbakje van Herman Brusselmans.”

Intussen was Hermans weer aan het praten, en T. wilde niet storen door zich langs mij heen te wurmen om vervolgens af te dalen en het door Hermans afgeschoten dingetje van de trap op te rapen.

Hij wilde de toorn van Hermans voor de interruptie niet over zich afroepen.

Wel haalde hij alvast een papiertje uit zijn zak om het stukje W.F. Hermans mee op te rapen en in te bewaren.

Toen het slotapplaus nog klonk, W.F. Hermans was al snel verdwenen, stortte T. zich omlaag om het dingetje veilig te stellen.

In een verhaal van Hermans, in diens pessimistische wereldbeeld, zou T. er niet in slagen om het dingetje van de vloer te rapen. Het zou voor zijn ogen zijn vertrapt en vermalen, er zou niets van zijn overgebleven, en T. zou met een triest gelaat en hangende schouders de zaal verlaten. Weer een knauw van het leven gekregen, weer een illusie armer.

Even later vouwde een dolblije T. het papiertje open en liet me trots zijn trofee zien.

Het leek niet op een stukje van een noot en ook niet op een afgebroken deel van een kies.

Later heeft T. het dingetje proberen te verkopen, maar niemand was erin geïnteresseerd.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.