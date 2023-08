U met uw kop in het zand moet nog wennen aan het idee dat we radicale keuzes moeten maken

Er komen verkiezingen aan. De helft van de poppetjes in Den Haag heeft inmiddels aangegeven dat we straks niet meer op ze kunnen stemmen, een handvol verse partijleiders stapt vol frisse moed de ring in en aan de bureautafels wordt druk geschreven aan aansprekende verkiezingsprogramma’s.

Dit is dus hét moment om ideeën te pitchen. Want wat nu aan ballonnen wordt opgelaten, kan straks zomaar in een nieuw coalitieakkoord komen te staan. (Tussen de regels door leest u hier in koeienletters de ambitie van uw columnist).

Mijn eerste zeer goede en belangrijke idee opperde ik eerder al. Namelijk het vervangen van de kinderbijslag voor een kinderbelasting. Nee, ik verwacht niet dat dit direct het eerste is dat zal worden overgepend door de aardige mensen van de partijprogrammacommissies.

Ze willen immers dat u op hun partij gaat stemmen, en de meerderheid van u zit nog in de ontkenningsfase van noodzakelijkheden. Nee, u moet, met die kop in het zand, eerst nog een beetje wennen aan het idee dat we, als we de wereld leefbaar willen houden voor volgende generaties, radicale keuzes zullen moeten maken.

Dit brengt me op mijn tweede zeer goede en belangrijke idee. En dat is: dierlijk voedsel extra belasten en plantaardig voedsel belastingvrij maken.

Inderdaad, u leest goed dat ik niet vies ben van wat belastingmaatregelen. Ik vind bijvoorbeeld ook (dit is een zijsprongetje) dat er belasting op kerosine geheven moet worden en dat treinreizen gratis moeten zijn, én (heel controversieel) dat grote vervuilende bedrijven geen belastingvoordeel gegund moet worden, maar dat ze juist extra moeten betalen.

Want als we dat zo zouden organiseren, is er niet alleen geld zat voor gratis treinreizen en een basisinkomen voor iedereen, maar dan is de kans, zeker in combinatie met de uitvoering van mijn andere hele goede en belangrijke ideeën, ook vrij groot dat de mens nog een tijdje in redelijke harmonie mét en óp onze lieve Moeder Aarde kan doorleven.

Terug naar het belasten van dierlijk voedsel. Deze week kwam het nieuws dat we met zijn allen minder vleesvervangers zijn gaan eten.

De oorzaak ervan zou liggen in dat sommige producten te snel op de markt zijn gebracht waardoor ze niet lekker genoeg waren. Wie eenmaal een smakeloze vegaburger at, is niet snel geneigd de volgende keer de vegetarische gehaktbal te proberen.

Veel voor de hand liggender is dan om gewoon weer voor het aloude bekende stuk dood dier te gaan. Op zich een invoelbaar mechanisme. Zeker voor een boer die eígenlijk nooit vreet wat ie niet kent.

Maar het is wel jammer. Want er is zo veel keus dat er echt voor iedereen wel wat lekkers te vinden is. En met die aanstaande belastingverhoging op vlees kan je maar beter alvast beginnen met het supporten van goedkopere en voor de aarde vriendelijkere alternatieven.

