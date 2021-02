‘Dames en heren, goedemiddag. Ik ben blij dat ik aan dit debat mag meedoen. Maar laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Louis Logica, ik ben van de Logische Partij Nederland. En mijn standpunt over hoe wij Covid-19 moeten bestrijden, is volstrekt logisch. Laat iedereen aan zijn lot over. Laat de ouderen, de zwakken en de zieken gewoon sterven en u zult zien dat het reproductiegetal dan snel onder de 1 daalt.”

“Ho ho! Ik ben Ed Ethiek, van Ethisch Nederland, en ik vind het niet ethisch dat we zomaar iedereen laten sterven. Ik vind dat nazisme. We moeten alles doen om de ouderen te beschermen, de zieken te genezen en de zwakken te steunen.”

“Dit is nu typisch Edje Ethiek. Mooie woorden, maar geen echte oplossingen. Als wij de ouderen willen beschermen, dan moeten we ze in hun huizen opsluiten. Dat is logisch. Willen we zieken genezen, dan hebben we geneesmiddelen nodig. Daar is geld voor nodig en onderzoek, waarvoor ook geld nodig is, veel geld. Dus kapitalisme. Dat is logisch. Ik vraag Edje, hoe wil jij het dan oplossen?”

“Bah, bah, bah! Met dat kapitalisme vergroot je de problemen alleen maar. Zo wal­gelijk. Ik proef bij mijnheer Logica geen medemenselijkheid. Geen empathie.”

“Nogmaals Edje Ethiek, het is logisch om medemenselijk te zijn als het nuttig is. We willen de pandemie bestrijden. Dan moeten we veel geld verdienen om geneesmiddelen en vaccins te kunnen ontwikkelen. Dan moeten alle winkels open, dan moet de economie op volle toeren draaien, dan moeten er zo veel mogelijk kinderen worden gemaakt om economische groei te garanderen. En alle scholen moeten open, want we hebben verse kennis en goede studenten nodig.”

“U jaagt mensen de dood in! Uw logica is zo inhumaan!”

“Inhumaan? De vraag is: hoe bestrijden we zo snel mogelijk het virus? Ik geef daar een logisch antwoord op en dat vindt u dan in­humaan. Liefde en logica gaan niet samen, Ed.”

“Wilt u leven in een land waar we iedereen maar aan zijn lot overlaten?”

“Nee, wij logici houden niet van het lot. Ik zeg: gooi alles open, iedereen moet zelf maar zien of hij zich aan de regels houdt of niet. En dan kunnen we snel van alles regelen. Als het maar logisch is.”

“Je haalt de schoonheid uit ons bestaan, Louis Logica.”

“Dat lijkt me niet logisch. Alles wat logisch is, is mooi.”

“Mooi niet.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.