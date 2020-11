U heeft de boeken met Sinterklaas ook laten weghalen, toch?

“Ah… u bent van de bibliotheek die alle boeken met een Zwarte Piet uit de schappen heeft gehaald, is het niet?”

“Dat klopt. Zwarte Piet, dat kan echt niet meer. Dat bent u met mij eens, hoop ik.”

“Zeker. Ik vind dat we kinderen moeten opvoeden tot moreel gezonde wezens en dat we geen boeken moeten hebben die mensen zeer beledigend vinden en die hen pijn doen tot in diepste van hun ziel.”

“Precies. Daarom heb ik die boeken met Zwarte Piet laten weghalen.”

“En uiteraard heeft u de boeken met Sinterklaas ook laten weghalen…”

“Pardon? Met Sinterklaas?”

“Ja, die zogenaamde goedheiligman komt aan die zwarte mijnheer omdat hij destijds in die koloniale gebieden misbruik heeft gemaakt van de koloniale overheid om het koloniale christendom in te voeren. U weet wel, dat geloof dat vrijheid beperkt, vreemde ideeën heeft over de liefde, geweld niet schuwt. Wat is kerstenen anders dan ­koloniseren.”

“Ja… Dan zal ik ook de Sinterklaasboeken maar laten verwijderen.”

“Mooi. Die goedheiligman is moreel verwerpelijk. Een viezerik. Hij had ook geen vrouwelijke pieten. Daarover gesproken… Ik heb trouwens in uw bibliotheek gezien dat u veel meer boeken hebt van mannelijke schrijvers dan van vrouwelijke auteurs. Op die manier dwingt u vrouwen mannelijke auteurs te lezen. Met wie moeten vrouwen zich dan identificeren?”

“Oeps… Ik zal zorgen dat er evenveel boeken van mannelijke auteurs als vrouwelijke komen.”

“Dat is rechtvaardig toch?”

“Ja… zeker…”

“Er is overigens heel veel onrechtvaardigheid in uw bibliotheek.”

“Pardon?”

“Ik zie alleen maar biografieën over machtigen. Presidenten bijvoorbeeld. Grote geleerden. Over mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Maar ik heb niet één, ik herhaal niet één biografie gezien van een machteloze, van iemand die niet bijzonder is, die niet intelligent is… Waar moeten al die slachtoffers zich dan mee identificeren, vraag ik u? Ik herinner u eraan dat er meer domoren zijn dan hoogst intelligente wezens.”

“Zo heb ik het nooit bekeken… Ik zal de ­biografieën laten weghalen.”

“Heel goed. Maar we zijn er nog niet! Waar is een bibliotheek voor?”

“Vooral voor mensen die niet altijd een boek kunnen kopen en…”

“Precies! En denkt u dat die mensen houden van die moeilijke literatuur?”

“We hebben ook makkelijke literatuur, en...”

“Dat was de vraag niet! Laat ik het zo zeggen: wat doet die moeilijke literatuur hier die niemand wil en kan lezen?”

“Ik begrijp het…”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl