Twitter liet zich van zijn beste kant zien na het overlijden van Ruud ten Wolde

Op mijn vorige column, over onlinehaat van tegenstanders van het coronabeleid, kreeg ik veel reacties. Sommige waren ronduit grof. Andere waren scherp doch rechtvaardig. De derde categorie was steunend. Eén mail raakte me in het bijzonder: ‘Mevrouw van Weezel, in uw stukjes heeft u het dikwijls over onlinehaat. Ik vermoed dat u ook veel steun krijgt van medestanders. Waarom focust u zo vaak op het negatieve?’

Ik dacht er lang over na. Klopte het wat deze lezer zei?

Het is journalisten eigen om te kijken naar wat er níet goed gaat in de samenleving, naar wat er beter kan. Ik ben jarenlang getraind om maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen, ben alert op zaken die me bang of boos maken. Daarnaast werkt het psychologisch volgens mij zo dat negatieve commentaren heftiger binnenkomen en dus langer blijven hangen dan hun positieve tegenhangers.

Praktisch gezien betekent dat inderdaad dat ik vaker schrijf over onderwerpen waarover ik me opwind – in mijn geval vooral discriminatie, onlinehaat en rechts-populisme – dan over goednieuwsberichten. Toch heeft de man die mij dat mailtje stuurde een valide punt. Het is niet de bedoeling dat zo veel aandacht voor ingewikkelde vraagstukken de positieve kanten van het leven (waaronder ­fijne reacties) overschaduwt.

Neem bijvoorbeeld Twitter. Dit sociale medium staat bekend als ‘het riool’, waar iedereen de hele dag op elkaar loopt te schelden. Ik kan niet ontkennen dat er veel wordt gescholden op het platform met het blauwe vogeltje. Wie verder kijkt, ziet echter dat er ook heel mooie dingen gebeuren. Een klein voorbeeld: ik had afgelopen week griep en postte daarover. Meteen kreeg ik honderden beterschapswensen. In de tijd dat mijn vader overleed, werd ik bovendien overladen met condoleances van mij totaal onbekende twitteraars.

Twitter heeft nog meer mooie kanten. Ik lach me vaak rot om de grappige memes over actuele, politieke situaties. Als er ergens in Nederland een treinstoring is, bieden tweeps massaal hun auto of een slaapplek aan. Een mooi initiatief was ook #Maatjegezocht. Deze hashtag ging in 2019 viral en hielp veel eenzame jongeren aan sociale contacten.

Afgelopen week liet Twitter zich wéér van zijn beste kant zien. Zaterdagavond overleed de 29-jarige RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde aan de gevolgen van kanker. Hij maakte nog net de actie #ZiekVeelLiefdeVoorRuud mee, die op touw werd gezet om hem een hart onder de riem te steken. De hashtag was ruim 24 uur lang trending topic.

Ik wil degene die mij deze mail stuurde bedanken. Ik zal altijd alert blijven op zaken die de democratie mogelijkerwijs in gevaar brengen. Maar laten we inderdaad niet vergeten dat er veel goedwillende mensen bestaan die met oprechte ­interesse naar elkaar luisteren en elkaar helpen wanneer dat nodig is – gewoon omdat het kan. Ja, zélfs op Twitter.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

