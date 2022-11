Tupac en Beyoncé zijn mijn hedendaagse filosofen

Ik ben op de Urban SOS-slotconferentie in Brussel om te spreken over Verdedig Noord en lokaal politiserend werken door middel van hiphop en sociaal werk. Er zijn docenten, studenten en veldwerkers uit Kopenhagen, Helsinki, Gent en Amsterdam. Dit alles vindt plaats in verschillende vleugels van een gebouw dat Huis van de Arbeid heet. Alles is uitstekend georganiseerd en ik word met goede zorg ontvangen en begeleid richting mijn keynote.

Op de flyer stond het event als volgt aangekondigd: ‘Het Urban SOS-project heeft als doel om academici, studenten en sociaal werkers een framework en tools aan te reiken die gebruikt kunnen worden om oneerlijk beleid of structuren te identificeren, te begrijpen en in twijfel te trekken, die individuele, gemeenschaps-, en maatschappelijke welvaart in de weg staan.’ Natuurlijk staat gentrificatie centraal en zullen de andere sprekers Leigh Anne Rauhala en Henri Lefebvre dit ook prominent benoemen in hun lezingen.

Het is een tijd geleden dat ik voor zo’n grote groep mensen heb gestaan. Nu ook nog in het Engels. Ik ben goed voorbereid, maar nerveus. Bovendien komt de bus met Amsterdamse deelnemers net op tijd voor mijn keynote en heb ik het voorrecht om tegenover een volle collegezaal – en nog eens zo’n zeventig mensen online – waarvan meer dan de helft Nederlands spreekt, mijn verhaal te doen.

En toch kan ik altijd erg onzeker worden van dit soort academische evenementen, georganiseerd door universiteiten en hogescholen. Na zes jaar vwo heb ik uiteindelijk de middelbare school verlaten met een havodiploma, waar ik trots op ben. Maar ik word me er tijdens dit soort bijeenkomsten, natuurlijk altijd vlak voordat ik opga, extra bewust van. Hoor ik hier wel?

Het is een combinatie van faalangst en het impostersyndroom, denk ik. Ik twijfel ineens aan alles. Mijn presentatie, referenties, m’n Engels, de kleuren van mijn pagina’s, taalfouten in mijn slides en het ergste: aan mezelf.

Als Leigh Anne in haar inleidende lezing Aristoteles aanhaalt, valt alles van me af. Ineens weet ik het antwoord op al mijn zelftwijfels en onzekerheden: Tupac en Beyoncé. In mijn eigen opening noem ik hen dan ook prominent als mijn eigen hedendaagse filosofen die mij leren om muziek, beeldende kunst en storytelling te gebruiken als onderzoeksmethoden. Kortom: Hiphop en Amsterdam-Noord zijn mijn academische achtergronden. Dat beheers ik als geen ander. Daarom ben ik hier. Ik mag hier zijn.

Ik hou een hyperpersoonlijk en hyperlokaal verhaal, dat juist om die reden resoneert bij de internationale gasten. De volgende avond doe ik het nog eens over in Breda. Ook daar slaat het aan. Wat we altijd geloofden, begint zich langzaam uit te betalen: in ons kleine Amsterdam-Noord zijn we een voorbeeld aan het bouwen voor de rest van de wereld.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.