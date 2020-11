Trump kan alsnog winnen als hij Michael Jackson nadanst

We moeten meer dansen. Krantje boven het hoofd en doe iets met de voeten. Stoot voor het eerst sinds 2003 met de heupen. Alles zal beter worden. Zo simpel is het. Je kunt jezelf een week vastketenen aan een hek en soms heel hard het woord ‘ozonlaag’ roepen, maar dat schiet niet op. Dansen maakt de vijand weerloos.

Ik zag dit weekend, in de feestgekte vlak na de Amerikaanse verkiezingen, een filmpje van vicepresident Kamala Harris, Zij stormt, samen met een grote groep dansende kinderen, een gebouw binnen. Ze danst, ze springt, ze doet geweldige dingen met haar armen, staat heel even op één voet, beweegt het hoofd, kijkt opzij naar de kinderen die met hun bovenlichaampjes schudden en daar gaat Harris alweer.

Zelfs als een heel pr-team dit heeft bedacht: maakt me niet uit. Ik zie iemand precies op het goede moment dansen. Ook als het filmpje stokoud is: maakt me niet uit. Ze danst en ik zie een mens.

Toen ik 15 jaar oud was, zag ik mijn ouders als twee skeletten. De verkeerde grapjes op het verkeerde moment. De verkeerde kleren. Het verkeerde haar. Tijdens een feestje van mijn oom speelde de band Hound Dog van Elvis Presley. Er vormde zich een kring.

Ik wurmde mij naar voren en zag mijn vader en moeder. Ze bewogen woest om elkaar heen. Die ogen van mijn moeder! Wijd open. Wat deed ze met haar heupen? Wijdbeens stootte ze op mijn vader af. Hij pakte haar onder de oksels, gooide haar in de lucht, ving haar op en slingerde mijn moeder tussen zijn benen door. Er werd gejuicht. Door mij.

Daarna waren mijn ouders voor altijd van vlees en bloed. Ik rilde niet meer als ik aan hun geslachtsgemeenschap dacht. Ik had ze zien copuleren op de dansvloer. Dit waren mensen zoals ik: het allemaal even niet meer weten en dan alles trillend en bevend van je af dansen.

Daarom ben ik ervan overtuigd dat dansen het regenwoud kan redden. Dansende politici, daar wordt van gehouden. Obama zijn Otis Reddingvoetjes. Onvergetelijk. Zet Geert Wilders op een podium, draai Kiss van Prince en laat hem in een keer met zijn kruis naar de grond zakken. Premier tot halverwege deze eeuw.

Donald Trump kan alsnog de verkiezingen winnen als hij morgen, midden in een huilverhaal, opeens een rood leren jasje aandoet en samen met zijn team de video Beat It van Michael Jackson nadanst. Leer minster Eric Wiebes de moonwalk en zelfs van hem zal worden gehouden.

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

