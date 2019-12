Trump is op geheel eigen manier net zo oud als Thunberg

Toen Time Magazine de jonge klimaatactivist Greta Thunberg tot persoon van het jaar benoemde, hoefde je niet eens te voorspellen wat er zou gebeuren. Het was namelijk al gebeurd. De bange, oude mannen (of vrouwen, maar laten we elkaar niet voor de gek houden) hadden het persbericht nog niet gelezen of de rode vlekken stonden al in hun nek.

Het is vast confronterend als een kind van zestien al meer in haar leven heeft bereikt dan jijzelf na dik een halve eeuw, dus we moeten er misschien met wat mededogen naar kijken. Je noemt jezelf tenslotte geen Realist of Scepticus als je nog enig geloof hebt in verbetering. Eerder wanneer je er trots op bent dat je je al hebt neergelegd bij hoe de dingen nu eenmaal zijn.

Dus, zelfs al breken straks de dijken door, al staat het water ons tot aan de lippen, dan nog zullen deze zelfbenoemde hoeders van het realisme, terwijl het zeewater hun longen binnen kolkt, gorgelend roepen dat Greta Thunberg de levensgevaarlijke buikspreekpop is van een door Soros geleid complot tegen de mensheid.

Ja, ze hadden zich deze week druk kunnen maken om het feit dat een seksueel roofdier als Harvey Weinstein bij een schikking met zijn slachtoffers zelf 19 miljoen verzekeringsgeld opstrijkt om zich te kunnen verdedigen in toekomstige rechtszaken, een soort perverse aansporing om zijn oude wangedrag voort te zetten. Ze zouden zich kunnen opwinden over de verkiezing van Boris Johnson, die straks de arbeidersklasse nog verder in de vernieling zal helpen en hun gezondheidszorg zal verpatsen aan geldzuchtige Amerikaanse farmaceuten. Of ze zouden een vuist kunnen maken tegen de extreem-rechtse Braziliaanse president Bolsonaro, die zonder scrupules ons regenwoud naar de verdoemenis helpt.

Maar waarom zouden ze? Waarom bewezen goorlappen of destructieve patjepeeërs aanvallen, als je je pijlen ook kunt richten op een dapper meisje van zestien, dat als aanvoerder van een nieuwe generatie onbevreesd en glashelder haar idealen uitdraagt en daarmee het belangrijkste thema van deze tijd wereldwijd bovenaan de politieke agenda plaatst?

Je kunt wel zeggen dat het telkens opnieuw een stuk verleidelijker blijkt om te zeggen dat zo’n meisje een beetje moet dimmen, om misplaatste opmerkingen te maken over haar uiterlijk, haar toon en haar autisme, om het maar niet over de inhoud te hoeven hebben. Of anders wel vanuit kleinburgerlijke gezagsgetrouwheid te zaniken dat de spijbelende Thunberg eigenlijk in de schoolbanken zou moeten zitten, terwijl je aan de andere kant de godganse dag roept dat de klimaatwetenschap die daar wordt onderwezen van geen kanten deugt.

Het is misschien een beetje sneu, zo tekeergaan tegen een jong mens dat een betere wereld nastreeft, maar het lucht wel op.

Wat moet het pijn doen dat ook Time Magazine totaal geen boodschap heeft aan deze grijsgedraaide klaagzang. Aan dit achterhoedegevecht. Aan de laatste stuiptrekkingen van mensen die achter elke pilaar een zelfverzonnen vijand zien die ze hun biefstuk en vliegvakantie komt afpakken. Mensen die anderen voortdurend verwijten zich in slachtofferschap te wentelen, maar die evenmin in staat blijken om bewondering op te brengen wanneer iemand juist blijk geeft van lef, volharding en strijdbaarheid.

De campagne van president Trump ging aan de slag met photoshop en verving het gezicht van Greta Thunberg op de Times-cover door dat van hun messias. Trump zelf haalde op Twitter nog eens uit naar de dappere klimaatactivist, met wie hij zo weinig deelt. Behalve dan misschien dat hij op zijn eigen, kleinzielige manier ook een soort zestienjarige is.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij heeft een wekelijkse column in Het Parool.

