Zelensky wordt al vergeleken met Churchill en Kennedy.

Zou dat zo zijn? Ik vind Zelensky meer een Mark Rutte. Hij is standvastig, weet wat hij met zijn land wil, reist de hele wereld rond om grote leiders achter hem te krijgen. Net als bij Mark Rutte zijn de mediaoptredens van Zelensky altijd goed. En net als Mark Rutte weet Zelensky wat hij wil.

En Poetin. Ach, die Poetin… Die kan je het beste vergelijken met… Mark Rutte. Denkt dat hij de media kan beheersen. Bekommert zich totaal niet om zijn eigen volk. Neemt zijn eigen kameraden constant in de maling. Kijk eens hoe Rusland eraan toe is? Dat kan je zo naast Nederland leggen.

Grote leiders… Ik weet niet wat ik ermee aanmoet. Is Macron een grote leider? Macron doet mij erg denken aan Mark Rutte. Goed van de tongriem gesneden. Is net als Mark Rutte constant aan het bellen met Zelensky. Voelt zich heel wat. Rutte en Macron zijn ook vriendjes van elkaar.

En weet je wie ik ook met Rutte te vergelijken vind? Joe Biden. Die weet soms ook niet waar hij het over heeft. Wat doet die eigenlijk, denk ik vaak. Zit hij niet te lang in de politiek? Als ik iemand met Biden moet vergelijken, dan is dat Mark Rutte. En weet je wie je ook met Mark Rutte kan vergelijken? Trump. Trump is in alles een soort Mark Rutte. En maar liegen over alles. En maar zeggen dat er niets aan de hand is. En ondertussen totaal geen democraat zijn. Beiden laten alles ook maar aan de markt over… Ik denk zelfs dat Trump beïnvloed is door Mark Rutte. Trouwens, nou we het daar toch over hebben. Wie ik ervan verdenk dat hij Mark Rutte imiteert is Xi Jin Ping van China. Ook een autocraat. Die wil ook tot zijn dood blijven zitten. Ook niet helemaal betrouwbaar. Ook een machtswellusteling. Als ik Xi zie, dan zie je eigenlijk Mark Rutte. Maar weet je wat mij het meeste opvalt? Degeen die het allermeest op Mark Rutte lijkt, die hem in alles imiteert en die precies hetzelfde doet als Mark Rutte is God. God is Rutte, echt in alles. Twee druppels water. God wil ook tot in de eeuwigheid blijven, Die houdt ook niet zo van de waarheid en Die kan ook altijd wel Zijn woordje doen.

Is God, denk ik wel eens, een kind van Rutte?

