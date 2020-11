Trial by media? Eerder by zijn eigen partij

‘Trial by media,” zei Baudet enkele keren. Hij voelde zich gevonnist door de media.

Dat vond hij onterecht. De media waren bevooroordeeld.

Misschien is dat zo – ik denk zelf dat de media goed werk hebben geleverd. Feit is dat bijna alle kranten, weekbladen, radiouitzendingen en talkshows, vooral in de commentaren, met genoegen Baudets neergang beschrijven.

Natuurlijk danst links. ‘One down,’ twitterde de Amsterdamse GroenLinkswethouder Groot Wassink, de man die een studie maakte van de RAF, de Duitse terroristische organisatie die verantwoordelijk was voor 34 moorden en talrijke bankovervallen en bomaanslagen. Mensen als Groot Wassink vinden alluderen op agressie en moord op een politicus totaal niet verwerpelijk.

Omgekeerd, als binnenkort Groot Wassink of Femke Halsema een politieke nederlaag lijdt, zal ultrarechts juichen en net zulke misselijkmakende opmerkingen twitteren.

Politiek is voor als heiligen verklede beulen en journalisten rukken die heilige kleren af.

Dat heeft te maken met het feit dat fanatiek links en rechts menen dat een omwenteling voor het heilige doel uiteindelijk alleen met wapens, en dus moord en doodslag, kan worden beslecht. Vandaar dat ‘one down’ van Groot Wassink, de taal die soldaten en door games getrainde terroristen onder elkaar gebruiken.

Men beweert dat deze tijd verbaal zo grof is. Politici zijn te weinig fijnbesnaard. Ik denk dat het meevalt. Een uitglijer hier en daar, meer niet. Maar is het klimaat moreel vervuild? De foute vijand – wie dat ook is – maakt zich altijd schuldig aan morele vervuiling volgens de goede strijder.

Als het allemaal waar is wat de kranten schrijven, dan krijgt Thierry zijn verdiende loon. Het lijkt trouwens meer op ‘Trial by zijn eigen Parteigenossen’. En wanneer hij straks van het politieke toneel is verdwenen, dan is het weer het jaar 1968 en kunnen de Baudetiers weer opnieuw beginnen.

Maar komt het zover?

Onze krant en Bart Nijman van GeenStijl waren de media die voortdurend alles onderbouwd in het nieuws brachten of met nieuwe informatie kwamen.

‘Trial by media.’ Is dat ook niet enigszins de taak van de media?

Iedereen speelt de hele dag rechtbankje. Nu eens zijn we advocaat, dan weer rechter.

Links is nu met de polonaise bezig, en terwijl ik zie dat het Forumbezoek een voor een de begraafplaats verlaat, vraag ik me af of wat er in de kist ligt niet bestaat uit één brok schaamte.

Of komt er een…hoe heet dat … wedergeboorte?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl