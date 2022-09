Tot ik bedacht dat ook Javier Marías die ochtend vast een schone onderbroek had aangetrokken

Beeld Sjoukje Bierma

Precies vier jaar geleden zat ik in een vliegtuig.

Nee. Zou ik in een vliegtuig hebben moeten zitten. Op weg naar Spanje. Madrid om precies te zijn. Waar ik (de vorige week overleden) Spaanse schrijver Javier Marías zou interviewen naar aanleiding van de roman Berta Isla.

Ook niet precies trouwens, want het ticket, zie ik in de e-mail op mijn telefoon, staat op 21 september 2018. 09.30 uur vertrek van Schiphol, 12.05 uur aankomst op Madrid-Barajas.

Ik ging niet.

Niet dat ik niet durfde, al maakte ik me zorgen of ik me tegenover een intellectueel van het niveau Javier Marías – hij was zoon van een filosoof en schrijfster, woonde bij Nabokov in huis, en doceerde aan de universiteit van Oxford – wel staande zou weten te houden.

Tot ik bedacht dat ook hij die ochtend vast een schone onderbroek had aangetrokken. (Voor ik de eerste vraag stel bij interviews denk ik daar altijd even aan. Dat helpt enorm om de al dan niet aanwezige schroom van me af te werpen. Eerbied hoeft geen kwijlerige vorm aan te nemen)

En zo was ik er klaar voor.

In mijn exemplaar van Berta Isla zit nog het papier waarop ik met potlood een aantal vragen heb geschreven.

‘Inspecteur Morse? In Oxford? (p.90)’

‘We weten niet welk gezicht mensen morgen hebben. Denkt u dat zelf ook? (Spiegel?)’

Die laatste vraag naar aanleiding van zijn magnum opus, de driedelige romancyclus Jouw gezicht morgen.

Ik ging dus niet.

Ik geloof, ik weet het niet meer zo precies, omdat het grondpersoneel op de Spaanse vliegvelden staakte. Zoiets. In elk geval geen vlucht KL1701.

Ik bleef thuis.

Er kwam geen nieuwe afspraak, en bellen of videobellen, daar deed Marías niet aan. Het verhaal ging dat hij zijn manuscripten nog uit een ouderwetse schrijfmachine ramde.

Zijn studeerkamer in Madrid had ik graag in het echt gezien. Op foto’s is die kamer wel te zien. Indrukwekkend beladen boekenkasten op de achtergrond, met nog meer boeken en stapels papieren op die boeken (een heel brede, hoge wand). O, en ik zie hem achter een elektrische schrijfmachine zitten. Een paar keer.

En nu is ie dood.

En ligt die vragenlijst hier voor me. Vragen waar nooit antwoorden op zullen komen. In ieder geval niet uit de mond van Javier Marías.

Ik zie nog een vraag staan.

‘Hoe schrijft u?’

Een onbeschaamde vraag, als ik er zo over nadenk. Vrij hoog in het rijtje. Een vraag om iemand de deur uit te schoppen. Ik weet niet of ik hem die vraag zou hebben durven vragen, was ik naar Madrid gevlogen.

Op een vel met aantekeningen die ook nog in de roman zit een opmerking, met oranje markeerstift onderstreept.

’65: vraag voor JM!’

De vraag die ik hem zou willen stellen, staat er niet bij.

Ik lees bladzijde 65 van Berta Isla, en formuleer de vraag.

‘Zijn we allen ballingen van het universum?’

Ik hoop dat hij daar heel hard en sardonisch om zou hebben moeten lachen. En me alsnog de deur zou hebben uitgetrapt.

