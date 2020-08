Topsport lijdt onder wanbeleid

Op het moment dat in Portugal, Engeland, Frankrijk en België alsnog de bekerfinales werden afgewerkt, klonk zaterdag in Stadion Galgenwaard het beginsignaal voor FC Utrecht-AZ. Een oefenwedstrijd.

Omdat inmiddels ook in Schotland de datum van de bekerfinale vaststaat (halve finales op 31 oktober en 1 november; finale op 20 december) is Nederland het enige Europese land dat er niet in is geslaagd om tijdens de coronacrisis een duel om deze nationale hoofdprijs te organiseren.

Terwijl AZ, inzake de verdeling van Europese tickets, zich principieel weigert neer te leggen bij een schrijnend gebrek aan visie, leiderschap en daadkracht bij de KNVB, heeft bekerfinalist FC Utrecht zich voor 600.000 euro af laten kopen.

En dan te bedenken dat de winnaar van de KNVB-beker als deelnemer aan de Europa League verzekerd is van tussen de 3 (startgeld) en 6 miljoen (inclusief wedstrijdbonussen) euro. Nadat achter de bestuurstafel was besloten dat Feyenoord dit geld zou krijgen, maakte FC Utrecht het de voetbalbond gemakkelijk door met een compensatie van tussen de 10 en 20 procent akkoord te gaan.

Nu zijn naast de KNVB, ook NOC*NSF en de turn-, wieler- en judobond toegetreden tot de Gilde der Incompetenten. Allemaal organisaties die vanuit het klassieke verenigingsmodel de aansluiting met het moderne professionalisme hebben gemist.

Zo vergat Maurits Hendriks (technisch directeur NOC*NSF) bij het uitroepen van een totale lockdown een uitzondering te maken voor de olympiërs die als beroepssporters te boek staan. Daardoor mocht Dafne Schippers zelfs niet in haar eentje op de lege atletiekbaan van Papendal trainen en bleef voor topturnster Sanne Wevers de sporthal dicht.

Intussen ettert het door en is het schrijnend om te zien hoe ook een fantastische generatie turnsters, baanwielrenners en judoka’s door gestuntel bij hun bonden gehinderd worden om hun olympische droom uit te laten komen.

Vooral de turnbond (KNGU) toont hoe de miskleunen bij de KNVB en NOC*NSF nog overtroffen kunnen worden. Nu voor de zoveelste keer de beerput over de begeleiding van talenten opengaat, is besloten de stekker uit het topsportprogramma te trekken. Zo hopen de onder druk staande bestuurders de kritische buitenwacht te temmen.

Daarmee worden niet alleen de coaches gestraft, maar vooral de turnsters, de nieuwe generatie topsporters die niets te maken heeft met de opnieuw opgerakelde problemen uit het verleden. Daarnaast worden de klokkenluidsters, na hun eigen tragedie, ook nog met het schuldgevoel opgezadeld dat ze de carrières van hun opvolgsters hebben verwoest.

Die doen er nu dus definitief het zwijgen toe.

De oud-turnsters Ans van Gerwen, Ans Dekker, Ikina Morsch, Monique Bolleboom, Elvira Becks en Laura van Leeuwen hebben per open brief de KNGU dringend verzocht het topsportprogramma te hervatten en met serieuze inspraak van de turnsters hier invulling aan te geven. Intussen staan ook deze bestuurders weer garant voor nieuwe ellende.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport.

Reageren? j.degroot@parool.nl