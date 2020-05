Topsport is klaar met Maurits Hendriks

Terwijl KNVB-directeur Eric Gudde publicitair de volle laag krijgt, blijft de top van NOC*NSF buiten schot. Vooral technisch directeur Maurits Hendriks profiteert van het feit dat de sportmedia vooral gefocust zijn op het topvoetbal. Daardoor blijft onder de radar dat zijn relatie met de topcoaches en Nederlands beste atleten tijdens de coronacrisis een dieptepunt heeft bereikt.

De zoveelste bom barstte op zondag 15 maart toen Hendriks, enkele uren voor premier Mark Rutte zijn eerste coronamaatregelen bekend zou maken, al een lockdown voor de totale sport afkondigde. Zonder overleg met zijn achterban en buiten medeweten van politiek Den Haag. Hij negeerde bovendien het verzoek van Jochem Schellens, directeur van Nationaal Sportcentrum Papendal, om even met zijn proclamatie te wachten tot Schellens een speciaal trainingscenario voor de olympiërs op een geïso­leerd Papendal had afgerond.

Zijn hang om als boegbeeld van de vaderlandse sport over te komen had desastreuze gevolgen voor de beroepsgroep. In plaats van via een politieke lobby een uitzonderingspositie te creëren voor de fulltime sporters, schoor Hendriks met zijn lockdown de hele sport over één kam. Met als gevolg dat Joost Luiten niet in zijn eentje op een lege golfbaan mocht trainen, Dafne Schippers geen gebruik kon maken van de verlaten atletiekbaan op Papendal en voor olympisch kampioene Sanne Wevers de sporthal gesloten bleef.

Het maakt pijnlijk duidelijk dat Hendriks geen onderscheid maakt tussen sportend Nederland en de bedrijfstak. Niet het verschil ziet dat voor de één het trainingsveld bedoeld is om zich fysiek op zijn hobby voor te bereiden, maar voor de ander als werkplek geldt. Een onderscheid dat wel in andere landen is gemaakt, waar op speciaal aangewezen locaties de profsporters in quarantaine zijn blijven trainen.

Bizar was vooral het optreden van Hendriks richting de zwemtop. Kromowidjojo & co hadden een zet vooruit gedacht en een klooster met zwembad in Drachten geregeld waar in afzondering getraind kon worden. Ook daar moest een streep doorheen. Dat de poorten zes weken later alsnog werden geopend, heeft alle wrevel nauwelijks getemperd. Het had nooit zo ver mogen komen.

Navraag bij belangrijke coaches en sporters maakt duidelijk dat het draagvlak voor Hendriks inmiddels nihil is. De man die met het wegsturen van turner Yuri van Gelder en de ‘losersvlucht’ tijdens de Spelen van 2016 al aan autoriteit had ingeboet, wordt door topsportend Nederland nauwelijks nog serieus genomen.

Intussen heeft zijn actie van 15 maart in de hand gewerkt dat tijdens het crisismanagement de focus van politiek Den Haag volledig op de breedtesport is komen te liggen. De bedrijfstak staat nu wel heel nadrukkelijk op een zijspoor. De opmerking van minister Hugo de Jonge, dat alle sportevenementen verboden blijven tot er een vaccin tegen corona is ontwikkeld, heeft dat nog extra onderstreept.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport in Het Parool.

