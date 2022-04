Topcriminelen of eerder tobcriminelen?

Drie in de misdaadjournalistiek veelgebruikte termen mijd ik als de pest. Absoluut verboden in Het Parool is ‘vergismoord’. Een vergissing is als je in de winkel koffie hebt gekocht terwijl je thee wilde halen, schreef ik hier al eerder. Niet de verschrikkelijke blunder waardoor een willekeurige huisvader uit het leven wordt geschoten.

‘Mocromaffia’ is een goede tweede. De misdaadgroepen die zo worden aangeduid, zijn om te beginnen multicultureel en bovendien bepaald geen maffia, georganiseerd volgens oude familietradities. Vaker zijn het uit opportunisme wisselende samenwerkingsverbanden.

Het derde cliché, waarover ik het nu wil hebben, is de al even hardnekkige term ‘topcrimineel’. Een ervaren Amsterdamse rechercheur had gelijk toen hij me deze week ‘pfffffff’ appte omdat hij het taboewoord trof in mijn artikel over de in Libanon gearresteerde Amsterdammer Mink Kok en diens schoonzoon. Een goedwillende collega had de term lekker bondig gevonden en ik was even onbereikbaar voor het gebruikelijke overleg over de wijziging. Een andere rechercheur suggereerde het alternatief ‘tobcrimineel’. Daar zit wat in.

Al in mijn eerste stukken over misdaad, meer dan twintig jaar geleden, figureerde Mink Kok als bekende naam in het hoofdstedelijke drugsmilieu en ver daarbuiten. Hij werd veroordeeld als eigenaar van grote partijen oorlogstuig. De eerste wapenopslag was in 1994 aangetroffen in de Newtonstraat, in de Watergraafsmeer, waar Kok opgroeide. De tweede forse stash was in 1999 gevonden in een flat in de Nachtwachtlaan in Amsterdam-West. Ik zat in de persbanken tijdens het moordproces waarin Kok na vele zittingsdagen werd vrijgesproken van het laten liquideren van hasjhandelaar Jaap van der Heiden, in 1993 met een bom aan zijn voordeur.

Een voetballer die lang schittert op het hoogste niveau, is met recht een topvoetballer, maar wat is een crimineel die vrijwel zijn hele volwassen leven in de media komt en de helft van de tijd dan wel in de cel zit, dan wel in een soort landarrest in Libanon?

Laat ik hem een misdaadkopstuk noemen, wat neutraler. Dat was Kok onmiskenbaar, en zo werd en wordt hij alom gezien.

Nu justitie in Nederland hem op zijn zestigste met succes denkt te vervolgen voor de import van een forse partij cocaïne, schaart hij zich in een rijtje bekende Amsterdamse criminelen op leeftijd die hun oude dag in de cel doorbrengen.

Tegen nestor Greg R. is onlangs levenslang geëist in liquidatiezaak Eris (een straf zoals zoon Jesse al uitzit). Willem Holleeder kreeg ook levenslang voor liquidaties en vecht in hoger beroep voor zijn laatste kans. Zeventiger Henk Rommy, ‘de Zwarte Cobra’, wordt na anderhalf decennium detentie in de Verenigde Staten alsnog in Nederland berecht voor een dubbele liquidatie uit 1993.

Geen van allen zal zijn positie als ‘top’ omschrijven.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.