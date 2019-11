Topclubs willen sterren. Hakim Ziyech is een ster

Als ik voetballer was geweest en graag een toptransfer wilde, dan zou ik voor de wedstrijd een jong jochie ­aanklampen en hem een Playstation beloven om tijdens de wedstrijd het veld in te rennen en mij vol bewondering in de armen te vliegen.

Meer nog dan een wereldgoal of een sublieme assist onderstreept zo’n voorval: deze ­speler is een ster. Topclubs willen sterren. Zelfs de grootste dummies onder de scouts kunnen dat opstelsommetje wel maken, zou je denken.

Ik wil hier niet beweren dat het ‘incident’ tijdens Lille-Ajax in scène was gezet. Wel dat we ons nu toch echt kunnen gaan voorbereiden op het vertrek van Hakim Ziyech.

Misschien moet het maar. Het zou me haast een beetje verdrietig maken als hij in augustus zou beginnen aan nog een rondje eredivisie. Nog een keer het kunstgras van FC Emmen en de walmende toendra van gemalen auto­banden in Venlo. Nóg een keer het Mandemakers Stadion te Waalwijk. Of Woudestein. Ga op de Dam hardop voor je uit staan zwetsen en je hebt ­binnen dertig tellen meer publiek.

Bij het begin van de herfst zaten tv-analisten nog uit te leggen dat Ziyech te veel ­balverlies lijdt om voor een toptransfer in aanmerking te komen. Tot diep in het goud­omrande voorjaar van 2019 vonden ze dat hij nooit iets liet zien in grote wedstrijden.

In Lille rende een klein Frans jongetje met een brilletje en mooie krullen in een rechte lijn op zijn idool af. Het idool omhelsde hem, beschermde hem en beloofde hem zijn shirt. En nu moet je weer van het veld, maatje, hup, toe maar gauw. Straks kom ik naar je toe.

Zelfs als ik een dergelijke veldbestorming tot in de puntjes zou voorbereiden met het kind in kwestie, dan zou het me niet lukken om zo warmbloedig en koninklijk te ­reageren als Hakim Ziyech.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Zijn vierde Ajaxboek, Het nieuwe Ajax, is pas verschenen. Elke donderdag schrijft hij een column over de club; lees ze hier terug.

