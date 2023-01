Toeval kan je vriend of je vijand zijn.

In de regio Kiev is een helikopter gecrasht.

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er achttien mensen omgekomen, onder wie enkele kinderen en Denys Monastyrsky, de minister van Binnenlandse Zaken.

Over de oorzaak doet Oekraïne geen mededelingen. Het kan sabotage zijn, een raket, een dom ongeluk, toeval…

Met toeval heb ik altijd een moeilijke verhouding. Soms loopt toeval langs me als een aantrekkelijke vrouw die ik niet kan verleiden, soms als de dood die me even een duw geeft waardoor ik uit balans raak. Altijd is het een ontmoeting waarop ik niet voorbereid was.

Na de aanslag op de Twin Towers discussieerden we vaak over toeval.

“Voor de mensen in de Twin Towers was het toeval dat zich een vliegtuig naar binnen boorde,” zei ik.

“Maar voor de terroristen was het geen toeval, want die wisten wat ze gingen doen. Is het dan toeval?” zei mijn christelijke vriend – en uiteindelijk betoogde hij dat God alles wist; Hij had ervoor gezorgd dat er olie, goud en andere grondstoffen in de bodem zaten en dat we die op de juiste tijd zouden ontdekken. “God dobbelt niet,” sprak hij Einstein na.

Ik zal u verder niet met onze discussies vermoeien.

In een oorlog gebeuren tragische ongelukken waarmee je geen rekening kan houden.

Morgen kan Poetin een hartaanval krijgen, of Zelenski, een simpele regenbui kan de dood van een bataljon veroorzaken, kijk je even tegen de zon in dan kan je zelf het slachtoffer worden.

Toeval is altijd een gebrek aan kennis – en de mens zal altijd een gebrek aan kennis hebben.

Op het ogenblik gaat het niet goed in Oekraïne. Het gaat een langdurige strijd worden; een Derde Wereldoorlog zit nerveus op de bank en wil het veld in.

De Eerste Wereldoorlog zou in gang gezet zijn door de moord op Franz Ferdinand van Oostenrijk. Maar die moord was minder vanzelfsprekend. Toeval speelde een belangrijke rol, net als domme pech. De moordenaar had in feite al van de moord afgezien, maar zag Franz Ferdinand opeens weer en schoot hem dood. De strijdende partijen waren zelfs nog niet klaar voor een oorlog. Maar ze konden niet anders…

Toeval kan je vriend of je vijand zijn.

Waargebeurd: een jongen die bij mij op de middelbare school in de klas zat, won de Staatsloterij en kreeg honderdduizend gulden.

Hij ging van school af, kocht een grote auto, en werd aangereden.

Hij werd negentien jaar.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.