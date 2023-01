Toerist kiest voor Gelderland en Limburg? Veel plezier daar!

Gisteren stond ik op de Dam naast een souvenirwinkel waar sinds jaar en dag een paar enorme gele klompen voor de deur staat. Ik keek een kwartier lang hoe gillende Japanners, gillende Italianen en zwijgende Hongaren elkaar fotografeerden, met hun gewone mensenvoetjes in die klompen van een meter lang. Hilarisch, want daar kan je helemaal niet op lopen, dat was denk ik de lol.

Een Texaan met, zo te zien, vier ongeboren kalfjes in zijn buik vroeg of ik hem wilde fotograferen. Terwijl hij mij lachend aankeek vertelde ik hem dat het uit was met de pret. In knauwend Amerikaans legde ik hem uit dat hij bij een volgend bezoek aan Nederland ergens in Gelderland boven op een rookworst van twee meter hoog zou moeten poseren.

“Jullie gaan Amsterdam mijden. Eindelijk! Het staat in Het Parool dus is het waar. Er staat: ‘Toerist is de drukte in Amsterdam ook zat en kiest voor Gelderland en Limburg.’ Veel plezier daar. De rijstevlaai kan ik aanraden. Dat is natte rijst met koek eromheen. Ga nou eens in die klompen staan alsof het twee boten zijn waarin vluchtelingen naar Griekenland vluchten. Nee, nu juist niet lachen.”

Op weg naar mijn woonplaats Leiden – Amsterdam voor beginners – hoopte ik dat het echt waar was. Alle toeristen naar Gelderland en Limburg. Konden ze daar lekker onbeperkt spareribs gaan eten naast een politiebureau waar nu hasjcake werd gebakken en konden ze daar dronken de rivier in rijden op een fiets die ze niet begrepen.

Misschien komt alles nu toch nog goed. Ik hoop dat Van Moofbezitters er binnenkort ook voor kiezen om op hun sirenefiets alleen nog maar door Gelderland te rijden. Ik vind het een heel prettig idee dat alles waar ik een kolerehekel aan heb nu naar Gelderland en Limburg verdwijnt.

Gisteren zat ik in een kroeg en schreeuwde een toerist steeds heel hard: “Why is this called a brown bar? Wat makes it brown? Why not yellow?” Een fijn idee dat die binnenkort stomverbaasd door Venlo loopt.

Gelderland zal daar nu mee moeten gaan dealen: toeristen die, bij gebrek aan prostituees achter een rood verlicht raampje, bloedgeil voor het raam van een kantklosser staan. Ik wil er graag een keer bij zijn als iemand midden in Maastricht, home of de vlaai, een pancake Nutella bestelt.

Ik kan het gewoon bijna niet geloven. Nooit meer toeristen die als gedrogeerde stokstaartjes midden op het fietspad hun telefoon bekijken alsof ze hem voor het eerst zien. Die staan volgend jaar allemaal midden in een weiland en zoeken het seksmuseum.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.