Toen voltrok zich het drama – de rivier zal nooit meer hetzelfde zijn

De winter duurt lang dit jaar in Moskou. De ergste vorst is inmiddels verdreven, maar ’s nachts vriest het nog steeds. De sneeuw ligt als een deken over het landschap heen. Geen grasspriet te zien.

IJsvissers gooien op de Moskou naast ons huis hun hengels nog eens uit. Toch klopt de lente aan de deur. Bij een bleek zonnetje voelt het al aangenaam als we de honden uitlaten.

Een paar kilometer stroomopwaarts, bij Nikolina Gora (de heuvels van Nikolina), pakte Alexander Lipnitski (68) zijn langlaufski’s uit de schuur van de datsja en wandelde met hond T-rex naar de rivier. Misschien het laatste tochtje van de winter, moet hij zich hebben afgevraagd.

Alexander Lipnitski is een legendarische figuur, medeoprichter en basgitarist van Ruslands eerste punkband Zvoeki Moe. Met Pjotr Mamonov (de Russische Johnny Rotten) zette hij in de jaren zeventig Moskou op stelten in een permanent kat-en-muisspel met de KGB.

Rockconcerten waren toen nog verboden. Tijdens illegale feestjes schreeuwden ze hun opruiende teksten in gammele microfoons. Songs als Nul min één behoren nu tot het collectieve geheugen van de Brezjnevgeneratie.

Wij raakten goed bevriend met Alexander, die zich inmiddels had ontwikkeld tot een groot kenner van Russische iconen. Als kunsthandelaar verdiende hij een goede boterham.

Samen coachten we het voetbalteam waarin zijn zoon Vladimir speelde met onze Pjotr. We reisden samen naar Almere om mee te doen aan een internationaal jeugdtoernooi, waar we nog de halve finale haalden!

Zoon Vladimir trad in de voetsporen van zijn vader en is nu een bekende dj in Moskou; onze Pjotr doet het heel goed als verslaggever bij The Moscow Times.

We deelden ook de liefde voor het langlaufen. Vanuit ons huis was je langlaufend in drie kwartier bij de datsja van Alexander. Onderweg passeerde je het buitenverblijf van Poetin, waar hij zich vanwege corona nu al maanden heeft teruggetrokken.

Alexander bond zijn ski’s onder, de hond T-rex sprong enthousiast de rivier op – en weg waren ze.

Toen voltrok zich het drama. Door de afwisselende vorst en dooi en door de stroming van de rivier, waren verraderlijke wakken ontstaan. Die kon je alleen door de nog dikke laag sneeuw niet zien. T-rex zakte als eerste door de sneeuw en het ijs. Alexander strekte zich uit om hem te redden, maar toen brak het ijs om hem heen en zakte ook hij weg in het ijskoude water.

Omstanders zagen Alexander spartelen maar konden helaas niet verhinderen dat hij – meegesleurd door de stroming – onder het ijs verdween. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden.

Een wandeling of langlauftocht over de door ons beiden zo geliefde Moskou zal nooit meer hetzelfde zijn.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.