‘Ach,” zei Tefje, “de mensen die je hier ziet, zijn allen oorlogsslachtoffer.”

“Ik zie geen mensen.”

“Dat klopt, ze zijn oorlogsslachtoffer,” zei Tefje terwijl hij uitkeek over de velden, die kaal en zwart waren.

“Hoe komt het dat u nog leeft?” vroeg de journaliste.

“Dat was een vergissing. Ze zeggen dat vergissen menselijk is, maar in mijn geval was het onmenselijk. Toen ik terugkwam van de markt, was hier alles dood, behalve mijn lichaam.”

“Dus u heeft geluk gehad?”

“Nee, ik ben toen ook gestorven, hoewel mijn hart bleef kloppen. Is een kloppend hart een teken van geluk als het hart niet weet waarvoor te kloppen? Ik ben sinds die vergissing op zoek naar gevoel. Verdriet heeft mijn voorkeur. Of wraak. Liefde wil ik absoluut niet.”

“Waarom niet?” vroeg de journaliste.

“Dat verdien ik niet,” zei Tefje, “ik heb er geen recht op.”

“Ieder mens heeft recht op liefde,” zei de journaliste.

“Ook dat is een vergissing. Wie zou ik liefde kunnen geven en wie kan mij liefde geven? Nee, ik wil verdriet. Grote hoeveelheden verdriet. Eindeloos verdriet.”

“Maar u hebt iedereen verloren, dan heb je toch al verdriet,” zei de journalist.

“Zoals ik al zei, ben ik hier gestorven. Mijn hersens zijn dood, mijn gevoelens zijn dood, ze liggen bij mijn gestorven kinderen en kleinkinderen en mijn vermoorde ouders. Daarom wil ik verdriet. Maar nogmaals: daar heb je gevoel voor nodig.”

“Hoe gaat u uw gevoel terugkrijgen?” vroeg de journaliste.

“Dat weet ik niet, maar ik maak me er soms een voorstelling van.”

“Wat stelt u zich dan voor?”

“Het is vrede en lente, de bomen staan in bloei, de vogels zingen en in die verte hoor je de koeien loeien. Ik loop met mijn dochter en haar kinderen over het veld. Af en toe zingen we samen. De jongste heeft een bal en die schiet hij voor zich uit. De oudste heeft een pop die mijn vrouw nog heeft gemaakt. En dan zal ik gevoel hebben en onpeilbaar verdriet.”

De journaliste knikte en vroeg: “En wat dan?”

Tefje sloot zijn ogen.

“Dan blijf ik met mijn kinderen en kleinkinderen lopen,” zei hij. “Het landschap wordt steeds mooier, de kleuren lichter, de geuren verrukkelijk. We komen waar de dieren je de weg wijzen. Witte en zwarte paarden lopen voor ons uit. We komen bij de boerderij van mijn ouders, die op ons wachten. Pas dan verdwijnt het verdriet en is er liefde.”

