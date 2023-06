Omdat ik drie dagen bij oma had gelogeerd en maar een heel klein beetje heimwee had gehad en slechts een stuk of negen keer had gehuild, kreeg ik van mijn vader een pistool. Het was weliswaar een klappertjespistool, maar toch kon ik het zilveren wapen niet meer loslaten. Ik kreeg er twee doosjes klappertjes bij die ik niet gebruikte, want dat vond ik zonde.

Maar op een dag hield ik het niet meer. Ik schoot de stoel dood waarachter zich een dief verborg, daarna een lamp die zich verkleed had als indiaan en toen wist ik het even niet meer.

Dat was op het moment dat mijn vader terugkwam van kantoor.

Hij deed de deur open, ik wachtte hem samen met de hond op en toen hij eenmaal binnen was, schoot ik hem neer. Dat ging niet direct, want ik moest zeker drie keer schieten.

Omdat mijn vader meespeelde, strompelde hij, terwijl hij zijn hart vasthield, naar zijn stoel en ging zitten. Ik schoot nog een keer.

“Klaar!” zei hij, want hij wilde de krant lezen.

Ik schoot nog een paar keer op hem. Maar hij wilde niet meer sterven. Mijn moeder kwam vervolgens de kamer binnen met de pan met aardappels en ik schoot haar ook neer. “Ik heb nu even geen tijd, ik moet de blinde vinken van het vuur halen,” zei ze. Ik verschoot op haar de rest van mijn klappertjes.

Acht jaar later was ik pacifist. Mijn zuster had toen haar eerste kind gekregen en ik was er fanatiek op tegen dat dat opgevoed zou worden met speelgoedwapens. Mijn vader vond dat onzin. “Je was dol op die pistolen die ik had gegeven,” zei hij.

“Dat is niet waar,” loog ik.

“Je schoot mij maar wat graag neer.”

“Dat heb ik nooit gedaan en ik was acht!”

Mijn kleinzoon heeft nooit een speelgoedpistool gehad – wel zo’n lullig waterpistooltje dat bij een pak waspoeder zat – maar hij speelt tegenwoordig games. Hij moet constant opletten en mensen neerschieten en als die dan dood zijn hoor ik afgrijselijke doodskreten.

“Wie van hen is opa?” vraag ik melig.

“Je zit hier helemaal niet in,” zegt hij geïrriteerd. “Deze heet Achilles en die zit achter Hector aan. En ik denk dat Hector een Rus is.”

“Ach wie weet,” zeg ik, terwijl kleinzoon met Achilles weer een paar Trojanen ombrengt.

Het kan geen kwaad, het is maar een spelletje, denk ik.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.