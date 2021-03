Toen God de mens schiep, heeft hij hem slechts één zin ingefluisterd: ‘Je hebt gelijk’

Zojuist een gesprek met God gehad.

“Hallo God. U weet waarschijnlijk wel met wie U spreekt en of het goed met U gaat, hoef ik niet te vragen, maar ik wilde iets weten over Uw kerkgangers, vaccins, covid en de toestand in de wereld.”

“Ah, jongen… fijn. Waar kom je vandaan?”

“Amsterdam, we zitten in lockdown en zojuist is de avondklok weer ingegaan en…”

“Amsterdam? Waar is dat?”

“Dat weet U toch? In Nederland.”

“Nederland?”

“Ja, Nederland, Europa, Aarde, Melkweg, heelal.”

“Ah, ja… Nee… Weet je, ik heb wat last van dementie. Ik vergeet vooral namen. Gebeurtenissen uit het verleden staan me wel sterk voor ogen. Maar namen van planeten enzo, die zijn uit mijn brein geslopen. Vertel eens, wat wil je weten?”

“Weet U, God. Kerkgangers uit onder meer Urk houden zich niet aan de regels van de overheid, worden zodoende een gevaar voor de gemeenschap en vallen journalisten aan. En noemen die SS’ers. Dat kunt U toch niet goedkeuren?”

“Ah, ethische vragen, daar ben ik dol op. Nee, geweld mag natuurlijk niet. Maar toen ik de mens schiep, heb ik hem slechts één zin ingefluisterd. Namelijk: ‘Je hebt gelijk.’ Dus elk mens heeft altijd gelijk.”

“Maar men, ik bedoel, de mens gebruikt geweld en in de Bijbel wordt toch gezegd…”

“Wat zei ik nu net? Ieder mens heeft altijd gelijk. Dat was mijn gift aan de mensheid. Niet: hij is gelijk, maar hij heeft gelijk.”

“Maar dat kan toch niet, God? Mensen doen dingen die niet mogen.”

“Hij heeft gelijk.”

“De mens pleegt geweld, pleegt moorden, liquidaties, verkracht kinderen, slaat journalisten in elkaar… Dat is toch verschrikkelijk, God?”

“Jazeker, maar hij heeft wel gelijk.”

“Kunt u dan zeggen waarom U bijvoorbeeld covid naar ons heeft gestuurd?”

“Ach, covid of welke ziekte dan ook… Ik denk steeds: ik moet de mens nederiger maken, hij zou moeten leren zich aan regels te houden. Wat is nu makkelijker dan je te houden aan de anderhalve meter, je handen te wassen et cetera? Kost niks, succes verzekerd, maar nee, dat wil de mens niet. Hij zegt: ‘Dat hoeft niet.’ Hij heeft gelijk, vind hij.”

“Maar kunt U die mensen niet op het goede pad brengen?”

“Zeker wel, daar heb ik de Bijbel voor achtergelaten.”

“Dat is misschien te weinig.”

“Wat moet ik dan meer doen?”

“U moet ze slaan met inzicht!”

“Ja, je hebt gelijk. Ik heb gefaald.”

