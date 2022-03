Toen alle mensen, mensen waren

Beeld AFP

De Russische invasie houdt ook mij bezig. Toevallig reisde ik vorig jaar met de trein naar Odessa. Daardoor kan ik me concreter voorstellen dat deze oorlog om echte mensen gaat. In plaats van een naam op een kaart zie ik een terras of een plein voor me. Plekken waar mensen hun leven leefden. Waar inmiddels de straten leeg zijn. Op zinloos geweld na.

Er zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Dat zullen er meer worden. De EU heeft in een ongewone uiting van solidariteit verkondigd dat het alle Oekraïeners zal opvangen en zo snel mogelijk van huisvesting zal voorzien. Ongewoon, omdat de EU over het algemeen heel anders omgaat met mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of andere vormen van ellende. En daar wringt het verschrikkelijk. Op het hoogste niveau van onze democratische unie blijkt institutioneel racisme zo ingeburgerd dat onze leiders het zich niet bewust lijken te zijn.

Het beleid lijkt neer te komen op: mensen in nood help je. Witte mensen zijn mensen, dus die help je. Niet witte mensen in nood helpen we echter niet. In plaats daarvan bouwen we hekken, fysiek en bureaucratisch, betalen we autoritaire vriendjes van Poetin om ze in een toekomstloze omgeving vast te houden ‘in de regio’, of duwen we bootjes terug de zee op met alle gevolgen van dien. Betekent dit dat niet witte mensen geen mensen zijn? Een walgelijke conclusie die zich nu ook aan de Oekraïense grens lijkt op te dringen nu mensen vanwege hun huidskleur het vluchten geweigerd lijkt te worden.

Rutte noemde de invasie recentelijk “De grootste schending van het volkerenrecht sinds 1945, by far”. Je vraagt je af waar de Balkanoorlog, de Irak oorlog, de Afghanistan oorlog, de Syrië oorlog zijn gebleven. Hij heeft er waarschijnlijk geen actieve herinnering aan.

Of had dit niets te maken met Europa? Dit waren oorlogen waar de EU en ook Nederland direct mee verbonden waren. Vaak op een niet zo frisse manier.

Een van de consequenties van deze andere conflicten is de grote groep mensen die nog steeds niet veilig thuis kan blijven. Volgens het ‘cost of war project’ zijn zo’n 38 miljoen mensen ontheemd door de ‘antiterroristen oorlogen’ die de VS gesteund door o.a. EU-leden heeft gevoerd. Iets minder dan de omvang van de hele bevolking van Oekraïne.

Deze mensen namen de dappere stap om te vluchten, op zoek naar een veilig onderkomen. Als blijk van waardering worden deze mensen door de EU, de Nederlandse regering en politici structureel ontmenselijkt.

Als iemand uit Syrië vlucht is zij een illegale migrant, terrorist, tsunami. Zij is een bedreiging. Het ontmenselijken van mensen is niet alleen salonfähig, het is overheidsbeleid. Voor mensen op de vlucht met ‘legale status’, hebben we een traumamachinerie opgetuigd waar je psychisch ongezond uitkomt. Extra schrijnend omdat, je er alleen terecht komt als je dermate ernstige dingen hebt meegemaakt dat je al kampt met psychische klachten. We kennen dit niet alleen van omgang met mensen van buiten onze landsgrenzen. Ook medeburgers die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van de toeslagaffaire zullen dit herkennen.

Gezien de initiële Europese reactie op de mensen die uit Oekraïne vluchten lijkt het anders te kunnen. Oekraïners op de vlucht, zijn mensen op de vlucht. Onze opvang is overbelast, maar dat is een praktische uitdaging en niet een moreel vraagstuk. We hebben immers net gezien hoe we twee jaar lang een groot deel van onze economie en sociale leven konden platleggen uit solidariteit naar een klein kwetsbaar deel van de bevolking.

Voor het helpen van vluchtelingen zijn deze offers niet nodig. De gemeente Amsterdam heeft 2000 opvangplekken; ongeveer 1 plek voor elke 430 inwoners. Ook met onze eigen wooncrisis lijkt het een haalbare kaart om hier wat ruimte in te brengen. Niet alleen voor mensen uit Oekraïne, ook voor alle anderen die hun huidskleur niet als paspoort kunnen gebruiken.

Laat deze crisis een kantelpunt zijn met hoe we met mensen in nood omgaan.

Bertus Tulleners, Partner bij duurzaamheid adviesbureau- TheRockGroup, Docent bij Universiteit van Amsterdam. Mede-Initiatiefnemer - Issue Killers