Tips voor mensen die het zat zijn altijd gelukkig te zijn

De laatste maanden werk ik bijna zes uur per dag aan een boek. De titel: Doodongelukkig Hoera. Het is een boek vol met tips voor mensen die het zat zijn om altijd gelukkig te moeten zijn. Voor mensen die met de pest in hun lijf naar de andere kant van de wereld reizen om met dolfijnen te zwemmen. Een boek voor alle mensen die walgen van avocado’s. Voor influencers die ernaar hunkeren om eens twaalf dagen lang chagrijnig, in een naar vis stinkende huisbroek, doodstil in bed te liggen. Omdat alles mag en niets meer hoeft. Een exclusieve voorpublicatie.

(…) Laat je omscholen. Ga iets met je handen doen. Daarmee bedoel ik uitdrukkelijk NIET lelijke schaaltjes kleien en daarna aan de rosé met de andere cursisten van de workshop De Handen Dienen Het Hoofd, maar ga ergens ongevraagd boodschappen inpakken. Repareer een oude brommer. Ga midden in een sloot staan, voel het water om je heen en denk dan NIET: het is net een baarmoeder, maar denk: ik sta met mijn voeten in de vissenstront en het is niet plezierig. Doe iets met je handen waar je doodongelukkig van wordt. Bak een ei, laat het afkoelen en sla in een zojuist behangen kamer heel hard met je hand op de dooier. Huil hartverscheurend, omdat je alles hebt verpest. (…)

(…) Schrijf eens géén boek. Het is allemaal al gedaan. Schrijf zeker geen boek over je worsteling met het leven en hoe jij als winnaar uit de bus bent gekomen. Net als andere schrijvers zal je schreeuwend sterven en zullen je boeken binnen een maand heuphoog opgestapeld in kringloopwinkels liggen. Niemand zit op je te wachten. Wil je toch een boek bij elkaar rommelen schrijf er dan een over de enige persoon die ooit echt oogcontact met je heeft gemaakt. Noem het De afhaalchinees en ik.

(…) Probeer een week lang iemand te haten. Liefde is achterhaald. Van iemand anders houden heeft nog nooit iemand gelukkig gemaakt. Alle energie die je eerst stopte in het houden van jezelf, stop die nu eens in het haten van een ander. Begin met dieren. Koop een konijn en haat het omdat hij het voederbakje van 46 euro, waar hij met zijn neus op moet drukken, niet begrijpt. Bevalt dat, haat dan een mens. Niet Arie Boomsma, maar een willekeurig iemand in de bus met overdreven schoenen.

(…) Droom nooit van een exclusief gesprek met jou in een talkshow. Presteer eerst iets. Maak honderd schilderijen en verbrand ze omdat ze niet goed genoeg zijn. Kijk naar de vlammen en voel opluchting.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

