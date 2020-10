‘Tijd voor steun aan alle voorvechters van diversiteit’

Beeld Getty Images

De afgelopen tijd waren lhbqt’s in Oost vaak het slachtoffer van discriminatie, vandalisme en geweld. Zo werd bijvoorbeeld een stel bekogeld en ­uitgescholden tijdens het kanoën, om vervolgens gestoken te worden met een stuk glas. Een ander stel werd tot twee keer toe belaagd omdat zij samen op straat liepen. Ook is een appartement meerdere keren bekogeld met eieren omdat tijdens de Pride de regenboogvlag vanaf het balkon wapperde. Hierop reageerden buurtbewoners door ook regenboogvlaggen uit te hangen. Naar het balkon van een van deze sympathisanten werd helaas tot tweemaal toe een vuurwerkbom gegooid.

De stadsdeelcommissie van Amsterdam-Oost maakt zich dan ook grote zorgen over de acceptatie van de regenbooggemeenschap in ons stadsdeel. Dit soort misselijkmakende voorvallen zijn onacceptabel en helaas gebeuren ze nog veel te vaak. Agressief gedrag tegen minderheden maakt dat niet iedereen zichzelf durft te zijn. Dat gaat zover dat mannenstellen zeggen nooit hand in hand te zullen lopen in de Javastraat (Het Parool, 18 september). Lhbtq’s die zich aanpassen aan hun omgeving in plaats van andersom: het is de wereld op z’n kop. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil zijn, of je nu queer, transgender of moslima bent. Vanwege de grote impact van dit soort agressie en vandalisme op de samenleving, zou discriminatie een strafverzwarende grond in het strafrecht moeten zijn.

Keiharde inspanningen

De incidenten van de afgelopen tijd komen extra hard aan, omdat maatschappelijke organisaties, ouders, straatcoaches en politie zich al jaren keihard inspannen om de acceptatie van diversiteit te bevorderen. Bijvoorbeeld met de Pride Oost, de PrePride op IJburg, Samen Oost-raamposters, een sokkel van het Humanistisch Verbond op het Javaplein en bewoners die de regenboogvlag uithangen. Ook in het onderwijs gebeurt veel. Het COC bezoekt scholen, er zijn onderwijsprogramma’s over diversiteit en veel scholen hebben een zogeheten Gender and Sexuality Alliance waarin leerlingen samen strijden voor acceptatie. Daarnaast neemt het stadsdeel de nodige stappen met een actieprogramma, gesprekken met middelbare scholen en het permanent hijsen van de regenboogvlag. De gemeente onderzoekt bovendien de tolerantie tegenover minderheden in Amsterdam, om een goed beeld te krijgen hoe de situatie nu is.

Als stadsdeelcommissie willen wij nog twee extra stappen zetten. Ten eerste willen we het dagelijks bestuur van het stadsdeel oproepen regenboogvlaggen aan bewoners uit te delen op centrale punten in Oost, bijvoorbeeld op markten en in winkelcentra. Met deze vlaggen kunnen alle inwoners van ons stadsdeel hun acceptatie van gender- en seksediversiteit tonen. Slechts een kleine minderheid maakt zich schuldig aan agressief gedrag, terwijl de overgrote meerderheid van onze inwoners lhbtq’s verwelkomt. Deze zwijgende meerderheid willen we op een laagdrempelige manier zichtbaar maken. Straten vol regenboogvlaggen zouden onderstrepen dat iedereen welkom is in Oost.

Regenboogzebrapad

Daarnaast roepen we het stadsdeel op een permanent icoon te creëren in het stadsdeel. Dit object moet de acceptatie en aanwezigheid van gender- en seksediversiteit zichtbaarder maken. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een regenboogzebrapad in de vorm van de nieuwe, Progressregenboogvlag met extra kleuren om ook zwarte lhbtq’s te ondersteunen, of een kunstwerk. Bij de uitwerking willen we belangenorganisaties en bewoners betrekken om tot een breed gedragen voorstel te komen.

Acceptatie van de regenbooggemeenschap is een onderdeel van acceptatie van diversiteit in de breedte. Wat je seksuele voorkeur, gender, migratieachtergrond, opleidingsniveau of religie ook is, iedereen zou zich geaccepteerd en veilig moeten voelen. Wij realiseren ons dat dit niet alleen door regenboogvlaggen en een kunstwerk bereikt kan worden, maar dergelijke uitingen stimuleren wél het debat en de gesprekken in de samenleving. Zo ondersteunen we de moedige voorvechters in de strijd voor diversiteit, met meer maatschappelijke acceptatie en begrip tot gevolg.

De voltallige stadsdeelcommissie van Oost