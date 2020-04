Tienduizenden Chinezen zitten vast in Rusland en er is maar één manier om thuis te komen

Corona verspreidt zich overal, ook in Rusland. Columnist Derk Sauer praat ons vanuit Moskou dagelijks bij.

De andere oma was twee weken op bezoek geweest bij ons in Moskou en vloog dinsdagavond terug naar haar woonplaats Vladivostok. Valeria werkt daar als cardioloog. Op het Moskouse vliegveld Sheremetovo is nog een terminal voor een paar lokale vluchten open. Bij de incheckbalie voor de Vladivostok-vlucht stond een rij Chinezen.

De enige manier om thuis te komen voor de tienduizenden Chinezen die vastzitten in Rusland is een reis naar Vladivostok en daar te voet de grens oversteken. De groep – zo’n veertig personen – waren allemaal in beschermende kleding gestoken compleet met maskers en handschoenen. Ze konden zo een operatiekamer binnenlopen.

Aan boord brak meteen onrust uit. De Russen, van wie de meesten niet eens een mondkapje droegen, weigerden in de buurt van de Chinezen te zitten. Na wat gedoe zaten de marsmannetjes achter in het toestel en de Russen voorin. Het toestel kon vertrekken.

“Is er een arts aan boord,” vroeg de stewardess na twee uur vliegen (het is een vlucht van tien uur). Een van de Chinezen was in elkaar gestort. Valeria stak haar hand op en kon niet anders dan alle beschermende kleding wegnemen om hartslag en bloeddruk te meten.

Wat bleek: de groep Chinezen had al meer dan 24 uur niets gegeten en gedronken om vooral aan boord niet naar de wc te hoeven gaan. Met een kopje thee met veel suiker werd de Chinees wat opgelapt. Maar om hem heen vielen anderen pardoes bewusteloos van hun stoelen.

Het was net Mash, aldus Valeria, die de hele vlucht in touw bleef. Eenmaal geland werd ze opgewacht door de politie en een medisch team. Valeria moet nu twee weken in strenge quarantaine en wordt dagelijks gecontroleerd. De groep Chinezen stommelde onvast het vliegtuig uit. Op weg naar de grens.

