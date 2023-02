Thierry’s boek staat terecht op nummer 1

In mijn tweet verwees ik naar zelfbenoemd star-artist Klibansky. Ook híj had namelijk zijn eigen werk opgekocht om succesvoller te doen lijken.

Maar nog geen uur na dit bericht werd ik op mijn vingers getikt door de CPNB: “Je hebt het mis. Thierry Baudet heeft deze week écht de meeste boeken verkocht. De Gideonsbende staat terecht op nummer 1 in de bestseller lijst.” Ik fronsde. Hóe dan??

“Tja, om dat te verklaren moet je kijken naar de regels van het spel, en hoe Thierry Baudet daar slim gebruik van heeft gemaakt. Het boek is deze week gelanceerd, maar al weken geleden is de promotie gestart. Op elk mogelijke manier is de FvD-achterban aangespoord om het boek vooraf aan te kopen.”

Dit klopt, wist ik. Zelf ben ik een paar jaar lid geweest van deze partij. Niet ter support, maar omdat ik lid was van bijna alle partijen om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van mijn democratische mogelijkheden én om goed te begrijpen hoe verschillende partijen functioneren.

Inmiddels is mijn lidmaatschap stopgezet, maar ik ontvang nog net zo veel ledenmail, uitnodigingen en betaalverzoeken. Kortom, er wordt met me gecommuniceerd alsof ik nog wel lid ben, en zodoende nam de bulk aan mail – ‘De Gideonsbende | Pre-order nu!’, ‘Thierry weet niet dat we deze mail sturen…’, ‘Dit heb ik nog nooit écht uitgelegd’, ‘Nog maar 4 dagen!’, ‘Kom naar de boekpresentatie’ et cetera – mijn inboxruimte al weken in beslag.

Opvallend (temeer omdat ik het boek inmiddels uit heb en hier dus iets over kan zeggen) is de manier waarop De Gideonsbende werd aangeprezen: ‘Leest als een spannend jongensboek’ (dit is niet waar).

Wat er wél in het boek valt te lezen zijn voornamelijk eerder gepubliceerde of in de Tweede Kamer voorgedragen stukken vol bruin gebakken lucht die eerder (terecht) ophef veroorzaakten. Bijvoorbeeld omdat er werd gesuggereerd dat een van de zittende ministers eigenlijk een spion is, omdat ze anti-lgbtq zijn, een fascistische grondslag hebben, pro-Russisch zijn of vul maar in. Tegelijk is Thierry áltijd slachtoffer van het systeem, het kartel, internationale verdragen en van de moderne kunsten (‘Die hebben zijn ziel verstoord’).

Verder stelt Thierry ‘dat hij vroeger verkiezing na verkiezing won en de golden boy van de politiek was’. Maar ja, een hoger doel nastreven maakte van hem een soort martelaar (...).

Enfin. Nummer 1 dus, op de bestsellerlijst, hoe dat kan? De CPNB-voorlichter vertelde me dat alle voorverkopen op één hoop worden gegooid en meetellen als verkopen in de eerste week van de lancering, het moment waarop het boek (feitelijk) bij lezers bezorgd kan worden. En zo kan je hoog binnenkomen, terwijl het eigenlijk gaat om het totaal van verkopen van de afgelopen maanden.

Het zou pas echt wonderlijk zijn als Thierry bij de topverkopen van een heel jaar zit. Maar daar bungelt ie gelukkig nog vrij ver onderaan de lijst.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.