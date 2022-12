“Is dit voorgerecht ook Ottolenghi?”

“Nee, Jamie Oliver…”

“O…Nou ja, dacht ik al. Lekker hoor. En Theodor, wanneer hou je eindelijk eens op met dat gezeur over Oekraïne? Ik bedoel dit grappig hoor.”

“O ja… Haha… Ja, nou die oorlog…”

“Hè jongens, het is al zo’n rottijd, laten we niet over die oorlog praten. Voor je het weet heeft Theodor het over ledematen in loopgraven.”

“Vind je echt dat ik…”

“We gaan het er niet over hebben. Hebben jullie het koud? Ik heb de thermostaat op 18 graden gezet.”

“Nee, het gaat uitstekend.”

“Kan de tv straks aan, ik wil kijken hoe Herman ’t Zand de Top 2000 à Go-Go doet.”

“Hij heet Herman van der Zandt. Met dt. En hij kan echt Matthijs niet vervangen.”

“Wat vinden jullie eigenlijk van Matthijs? Heb je die foto van hem gezien met die baard?”

“Theodor! Doe nou even leuk mee. Ik vind het onbeleefd dat je de hele tijd op je telefoontje zit te kijken!”

“Sorry.”

“Loes, jij hebt vinologie gestudeerd…”

“Ha ha, ja…”

“Kan jij proeven wat voor wijn dit is?”

“Ik denk een Barolo. Zo’n San Silvestrofles. 2018.”

“Ja… Indrukwekkend.”

“Theodor, leg je telefoon nu weg! Wat heb je eraan dat jij eerder weet dan wij dat het neutronenwapen is ingezet. Trouwens, onze Adriaan is woke als de pest. Daarom wil hij ook niet met ons aan tafel zitten.”

“Laat hem.”

“En hij heeft een vriendin die is wappie. Nou, Theodor, zij is wat voor jou. Ze is ook voor Poetin en tegen Zelenski. Ik zei nog: dan mag jij naast Theodor zitten, maar… dat wilde ze niet.”

“Oh…”

“Trouwens, De Slimste Mens is straks. Dat vind ik echt een topprogramma. Die Maarten van Rossem… moet ik altijd om lachen.”

“Heel vaak weet ik de antwoorden wel, maar die jonge jongens en meisjes op tv zijn sneller dan ik.”

“Dat vind ik wel heerlijk van deze tijd. Als Marloes en ik in Frankrijk zitten, kunnen we met de computer en een Chromecast al die Slimste Mensen bekijken.”

“Theodor, zit je nou stiekem op je telefoontje te kijken?”

“Nou Lavrov heeft gezegd…”

“Hou toch op. Nu niet. Straks mag jij.”

“Nou, ik maak me gewoon zorgen…”

“Jongens, wisten jullie dat Barbara, de dochter van Els en Tristan, tegenwoordig Ben genoemd wil worden en ze denkt aan een operatie om haar borsten te laten verwijderen?”

“O ja?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.