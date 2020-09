Testen kan in Moskou nu overal en zo nodig ook razendsnel

Zoon Tom reed deze week met zijn vriend en zakenpartner Dima door Moskou.

Dima nieste en hoestte flink, waarop Tom zei: “We moeten ons echt even laten testen.”

Met duizend nieuwe gevallen per dag is corona ook in Moskou weer in opmars.

Een paar straten verder zagen ze een testkliniek, waarvan er inmiddels vele tientallen in Moskou zijn. Zonder enige afspraak liepen ze naar binnen. Tien minuten later – en ieder dertig euro armer – stonden ze weer buiten. De dag erop kregen ze de uitslag. Beiden negatief.

We herinneren ons allemaal nog de enorme puinhoop toen corona in maart toesloeg in Rusland. Kilometerslange files voor ziekenhuizen met doodzieke patiënten die uren moesten wachten. M.A.S.H-achtige taferelen op de intensive care en studenten die de boel draaiende hielden.

Dankzij een harde lockdown kregen de autoriteiten de boel weer enigszins onder controle. Maar vooral ook door het mantra ‘testen, testen, testen’.

In Moskou kun je je werkelijk op vrijwel iedere hoek van de straat laten testen. De privésector is met veel elan op dit gat in de markt gesprongen. En over de kwaliteit van de testen – in het begin nogal dubieus – maakt niemand zich meer zorgen.

Gratis testen in een staatskliniek kan ook. En ook daar zijn geen wachttijden. Alleen duurt de uitslag drie dagen.

En wie echt haast heeft – zoals zoon Pjotr die zich voor een belangrijke voetbalwedstrijd niet lekker voelde – is er de sneltest.

Online besteld, wordt die binnen een uur per koerier bij je afgeleverd. Met een wattenstaafje neem je zelf wat slijm af en je weet meteen of je positief bent.

Deze sneltest is iets minder nauwkeurig, maar bij een positieve uitslag kun je meteen in zelfisolatie.

Nu de zomer is afgelopen heeft het leven zich in Moskou herpakt. Scholen, theaters, bioscopen, restaurants en clubs zijn weer open. Dit weekend telde de Moskou Marathon 25.000 deelnemers. Zelf organiseerden we de eerste toertocht van het jaar met zo’n 2000 wielrenners.

Dat wil overigens niet zeggen dat corona weg is. Sinds een week hebben we weer elke dag meer dan 6000 nieuwe gevallen. Maar dat is verhoudingsgewijs weinig in vergelijking met de 2300 positieve testen in Nederland.

“Rusland heeft eigenlijk onbewust gekozen voor het Zweedse model,” zegt zoon Pjotr – die voor The Moscow Times dit dossier nauwkeurig volgt. “Er komt hier geen nieuwe lockdown.”

In Moskou en Sint-Petersburg zijn uit voorzorg al wel enkele speciale coronaziekenhuizen heropend, maar daar is nu nog geen run op.

De Russen hebben corona geaccepteerd als een fact of life. En door het gemak waarmee je je kunt laten testen wordt veel onzekerheid weggenomen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.