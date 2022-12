Terwijl wij kerst vierden, gingen weer drie jonge levens naar de knoppen

Het is een dieptriest einde aan een jaar waarin ik weer veel te vaak moest schrijven over jonge mannen en jongens wier levens werden verwoest, soms door leeftijdgenoten, soms door henzelf.

Een dieptriest einde voor degenen met de pech, welteverstaan, terwijl de rest in allerhande feestelijkheden is verwikkeld.

Mijn vrouw en ik stortten ons vrijdagavond in een drankgelag met vrienden toen wat kilometers verderop een jongen van 17 jaar werd doodgeschoten in de H-buurt van Amsterdam-Zuidoost.

Aangezien ik feestdagen onvoldoende scherp zie aankomen, stond ik de volgende ochtend vol zelfbeklag in lange rijen in speciaalzaken voor allerhande lekkers – te bellen, appen en signallen met de vraag aan jan en alleman wie het slachtoffer was en wat hier gebeurd kon zijn. Stukje bij beetje vond ik antwoorden.

Mijn schoonmoeder was na een avond met een vriendin alvast blijven logeren in de aanloop naar ons kerstdiner van zaterdagavond, dus in de loop van de ochtend zaten we aan een royale ontbijttafel. Althans, mijn vrouw en haar moeder zaten aan die tafel, waarvan ik steeds wegliep ter berichtgeving, overleggend met mijn collega die aan het rondvragen was rond de onheilsplek van de avond tevoren.

Roffinho van Suijdam bleek de ongelukkige. Hij had met zijn broertje en een vriend voor de deur van zijn ouderlijk huis aan de Haardstee gestaan toen een conflict dat waarschijnlijk al sluimerde in de schietpartij escaleerde. Zijn moeder probeerde hem te reanimeren, maar het was te laat. Hij stierf op straat. Zijn broertje en de vriend werden geboeid en onthutst afgevoerd door agenten met getrokken wapens die nog geen idee hadden van de verhoudingen.

Op een voor ons ontspannen eerste kerstdag kwam het bericht dat een eerste verdachte was gearresteerd, van wie me later zou blijken dat hij de vermoede schutter is. Een buurjongen van 16 jaar jong met wie Roffinho nog voetbalde. Tweede kerstdag meldde zich de tweede verdachte. Hij is 15 jaar.

Moeder Van Suijdam vertelde ons haar hartverscheurende verhaal, in haar woning op tweehoog, waar familieleden, vrienden en (oud-)klasgenoten afscheid kwamen nemen van de in huis opgebaarde Roffinho. Ze had het lichaam van haar oudste van zes zaterdagavond na sectie teruggekregen: “Een kwartier later was het kerst.”

Drie tienerlevens naar de knoppen om waarschijnlijk weinig of niets. Drie gezinnen kapot in dagen waarop zoveel andere families bij elkaar kruipen rond de dis of borreltafel – stiekem mopperend op een overvol feestdagenprogramma zoals alleen de verwenden zich permitteren.

Als de H-buurt vrijdag een stille tocht loopt uit protest tegen het aanhoudende geweld onder jongeren, zit ik met mijn familie aan een uitgesteld kerstdiner. Met mijn neven en nichten die gelukkige tieners zijn.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

