Terecht kwam een Hells Angel verhaal bij me halen

De botten van de in 1999 verdwenen Amsterdammer Lex van Cittert zijn, in een zeil gewikkeld, bij toeval opgegraven op een bedrijventerrein in Lelystad, waar toentertijd het clubhuis van een motorclub zat.

Dat spreekt tot de verbeelding, ook bij mij. Toch moeten we daar niet te vlot conclusies uit trekken. We hebben, óók in Amsterdam, een geschiedenis van speculaties dat motorbendes lijken hadden begraven.

Het hoofdkwartier van de Hells Angels achter de Bijlmerbajes in Oost werd in 2012 ein-de-lijk ontruimd, nadat de gemeente de club na 15 jaar (!) juridische strijd een uitkoopsom van een slordige vier ton had betaald voor de lap grond die ooit cadeau was gedaan.

Weken nadat het clubhuis was gesloopt, begon de politie het terrein dagenlang minutieus af te graven. Een in ‘bodemverstoringen’ gespecialiseerde forensisch archeoloog hielp de technische recherche bij het laag voor laag uitkammen van de grond. Vanaf metrostation Spaklerweg kon ik over de met zwart bouwplastic behangen bouwhekken kijken, maar niemand wilde me zeggen wat ik zag. Een zoektocht naar menselijke resten, was het sterke gerucht dat bronnen fluisterend bevestigden. Al sinds 2000 werden, om wat te noemen, een Hells Angel en een aspirant-lid vermist. De gedreven gravers vonden niets noemenswaardigs.

Op hetzelfde terrein had ik de politie bij drie grootscheepse invallen vanaf 2001 ook al volop in de grond zien wroeten. Er waren wapens en drugs opgediept, maar niet de lichaamsresten waarop ook rechercheurs hadden gehoopt.

Eind 2005 werd het wel héél bont. Drie Amsterdamse Hells Angels waren in een veelomvattende strafzaak beticht van het doodsteken van een ex-kroegbaas met wie de club bevriend was geweest. Ik schreef daarover enkele zinnen in een overzichtsartikel over het strafdossier, weliswaar met een slag om de arm dat ‘het bewijs nog dun was’. In een afgeluisterd telefoontje spraken twee van die Hells Angels volgens de politie over het doodsteken van die clubvriend uit de Dapperbuurt in 1977. De één: “Jij zat al onder het matras te graaien nog voor ie dood was.” De ander maande hem zijn mond te houden, ‘want die zaak is nog niet verjaard’.

Kort na mijn publicatie haalde een verontruste collega me uit een vergadering omdat een moedige stagiaire al een tijdje een van de beschuldigde Hells Angels bleek op te vangen in een aanpalende ruimte. Die kwam woedend verhaal halen. Hij hád geen moord gepleegd!

Weken later liet justitie de aanklacht vallen. De verdenking berustte op een wonderlijke persoonsverwisseling. De bewuste ex-kroegbaas was, ook volgens zijn zoon, een natuurlijke dood gestorven. Een in 1991 thuis doodgestoken man had een gelijkende naam, maar die had niets met de Hells Angels van doen.

Zoals ik zei: we moeten onze gedachten óók omtrent motorclubs niet op hol laten brengen (de opsporingsdiensten evenmin).

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.